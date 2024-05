IL GIRO D’ITALIA ENTRA IN ABRUZZO: OGGI TAPPA IN SALITA CON ARRIVO A PRATI DI TIVO

TERAMO – Dopo la crono di ieri oggi ci sta la tappa a Spoleto – Prati di Tivo nel teramano e il Giro arriva in Abruzzo. Una tappa breve ma caratterizzata dall’assenza totale di pianura. Si inizia in salita affrontando la Forca di Cerro seguita da Forca Capistrello, salita di oltre 16 chilometri. Si sfiora il massiccio del Terminillo per raggiungere Capitignano (L’Aquila), con continui saliscendi, dove si scala il versante ovest del Passo Capannelle. La tappa è lunga circa 150 chilometri.

La salita finale che porta al traguardo di Prati di Tivo è lunga 14,5 km al 7% di media con punte fino al 12%. Conta 22 tornanti e presenta le maggiori pendenze nella prima parte con punte durante l’attraversamento di Pietracamela dove è posto lo sprint intermedio. Ultimi tre chilometri al 7% per una frazione che spingerà molti ciclisti ad attaccare tra l’entusiasmo della folla.