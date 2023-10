IL GIRO D’ITALIA PARTE DA TORINO: “SARA’ UN AVVIO SPRINT”

TORINO – Mancano oltre 200 giorni al via, ma il Piemonte già si prepara alla partenza del prossimo Giro d’Italia.

È fissata per il 4 maggio del 2024, infatti, la prima tappa della 107esima edizione della corsa, la Venaria Reale-Torino.

Per il resto del percorso bisognerà aspettare fino a venerdì, quando a Trento verranno svelati tutti i dettagli, ma intanto si conoscono le prime tappe: dopo la Venaria-Torino, con partenza dalla città della Reggia, si andrà da San Francesco al Campo al Santuario di Oropa, dove nel passato aveva realizzato una delle sue leggendarie imprese Marco Pantani, la terza si correrà da Novara a Fossano e poi ci sarà la partenza da Acqui Terme fino alla Liguria.

“Le mie radici piemontesi sono forti, sarà speciale cominciare la prima tappa da Venaria per arrivare a Torino” ha detto il presidente di Rcs, Urbano Cairo.

E, per lui che è anche presidente del Torino calcio, sarà una partenza davvero particolare: “È la tappa più importante perché è la prima e perché si correrà il 4 maggio, passando proprio da Superga – l’omaggio agli Invincibili – sarà un modo per ricordare il Grande Torino in maniera festosa ma anche con un momento di raccoglimento per quella squadra di ragazzi giovani che non ce l’hanno fatta”.

Alcuni tifosi granata, però, non l’hanno presa bene, e vicino allo stadio è stato affisso uno striscione che recita: “Il 4 maggio è nostro e degli eroi, il giro dal 5 in poi”.

Dal punto di vista tecnico, sarà un Giro che entrerà subito nel vivo: “Quelle in Piemonte sono tappe con asperità notevoli, si partirà molto forte – l’analisi di Cairo – e rispetto al passato ci sarà un’immediata accelerazione e competizione: sarà un giro attraente e interessante, con Paolo Bellino (amministratore delegato di Rcs Sport, ndr) e Mauro Vegni (direttore di corsa, ndr) stiamo lavorando per avere i migliori corridori”.

Il Piemonte si prepara già alla corsa rosa: “Siamo al centro del grande sport, una volta si rifiutavano i grandi eventi mentre adesso li andiamo a cercare perché facciamo il bene di questo territorio” ha detto il governatore Alberto Cirio in video-collegamento durante la conferenza stampa al grattacielo della Regione Piemonte. C’era il sindaco Stefano Lo Russo: “A novembre avremo un’altra edizione delle Atp Finals di tennis, poi il Giro d’Italia e stiamo lavorando per il grande basket e il grande volley: vogliamo che Torino sia sempre di più la capitale dello sport”, ha sottolineato.