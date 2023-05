L’AQUILA – Arrivati a questo punto la speranza è che domani dall’Alto Sangro e valle peligna all’ Aquilano, il tempo sia clemente, ad ora previsto come fortemente variabile, e il territorio possa mostrarsi davanti alle telecamere di tutto il mondo, nel suo splendore primaverile, con il Gran Sasso e le altre montagne innevate.

Domani, quello che è certo, il Giro d’Italia è pronto a riabbracciare l’Abruzzo e lo fa con una delle tappe che daranno risposte importanti per la classifica, la settima, con arrivo tra le 16:54 e le 17:36 a Campo Imperatore, a 2.130 metri, davanti l’hotel degli impianti sciistici, con partenza da Capua in Campania, alle 11.20, per una lunghezza di 218 chilometri. A Campo Imperatore nel 2018 Simon Yates trionfò in maglia rosa mentre nel 1999 Marco Pantani arrivò in cima da solo sfilando il simbolo del primato a Laurent Jalabert. Domani sarà un prova regina per gli scalatori dei giro, che vede ad oggi in testa alla classifica norvegese Andreas Leknessund, maglia rosa, seguito a ruota dal belga Remco Evenepoel e dal francese Aurelien Paret-peintre.

I mille biglietti messi a disposizione per salire con la funivia al prezzo di 15 euro sono stati tutti venduti, in poche ore. Dalle 17 di oggi è stata disposta la chiusura totale della strada all’altezza del bivio che porta a Campo Imperatore prima della piana. Da domani alle 7 chiusa la strada da Fonte Cerreto e dall’incrocio tra la strada da Racollo a Campo Imperatore. Sarà possibile però raggiungere il tratto dell’arrivo a piedi o con le biciclette.

Dopo i primi 90 chilometri il giro entrerà in Abruzzo a Castel di Sangro, e la corsa proseguirà per Roccaraso, attraverserà l’altopiano delle delle 5 miglia, scenderà verso Rocca Pia, Pettorano su Gizio, per attraversare la conca Peligna a Sulmona, Pratola Peligna, Popoli, per dirigersi verso Bussi sul Tirino. Attraverserà dunque la valle Tritana, e da Ofena salirà verso Calascio, con in palio il Gran premio della montagna. Proseguirà dunque in direzione Santo Stefano di Sessanio e li comincerà la scalata verso il Gran Sasso, direzione lago Racollo e poi Campo Imperatore innevato. Gli ultimi 4 chilometri saranno molto impegnativi con un tratto al 13% e una pendenza media che non scende mai sotto l’8%.

Domani in prossimità dell’arrivo del giro ci sarà la pedalata amatoriale banca Mediolanum, per il ventunesimo anno sponsor ufficiale del Gran Premio della Montagna, con via da Calascio, insieme ai fuoriclasse e testimonial di Banca Mediolanum Francesco Moser, Paolo Bettini e Alessandro Ballan.

Prosegue al Parco del Castello dell’Aquila, “L’Aquila in rosa, aspettando il giro”, con un ricco calendario di appuntamenti in programma fino al 14 maggio in attesa della tappa con arrivo a Campo Imperatore, organizzato dal Comune dell’Aquila.

Di seguito il programma completo delle iniziative.

PROGRAMMA COMPLETO EVENTI E LOCATION

Parco del Castello

10 e 11 maggio, dalle 18 alle 20 – Stand informativi della Asl 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila dedicati al Programma di screening per la prevenzione dei tumori (seno – utero – colon) “10 minuti che valgono una vita”.

10 e 11 maggio, dalle 18 alle 20 – Salute donna onlus – Screening tumore al seno mediante ecografia mammaria e visita senologica gratuita – Prenotazioni al numero 3200641621.

10 e 11 maggio dalle 18 alle 20 – Streetgym Experience – Un’esperienza unica per prendersi cura di sé stessi, immersi tra Arte e Storia. Per far vivere un’esperienza unica a livello sensoriale, cognitivo, fisico e mentale, a più persone possibili. Attraverso un’uscita esperienziale inclusiva, basata su un mix di cultura e prevenzione della salute. Un circuito a corpo libero condotto da trainer professionisti, caratterizzato da location mozzafiato, pillole di storia e musica motivante. Per informazioni e prenotazioni 3391532388

10 e 11 maggio, dalle 18 alle 20 – Mobility point, presentazione e promozione dei progetti di mobilità sostenibile del Comune dell’Aquila.

11 maggio dalle 18 alle 20 – Centro danza art nouveau e Ritmica l’étoile – Esibizioni varie: Oro italiano, tarantella – Grease (tratto dal musical) – Esibizioni di ginnastica ritmica – Presenta Alessia Spezza

11 maggio dalle 19 alle 20 – Esibizione di break dance con atleti di valenza internazionale – In occasione dell’inizio dei mondiali di break dance che si terranno all’Aquila.

Stadio Gran Sasso d’Italia-Italo Acconcia

Dalle 15.30 – Stadio Gran Sasso d’Italia – Amichevole L’Aquila 1927 Calcio femminile – Women L’Aquila soccer a seguire esibizione delle giovanili, seguita dall’esibizione delle formazioni giovanili, con la collaborazione dell’Associazione “Mamme per L’Aquila”. Durante lo svolgimento delle partite campagna di sensibilizzazione per la prevenzione ai tumori a cura della Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila e associazione Humanitas L’Aquila.

Chiesa San Silvestro 12 maggio ore 18 esibizione di “AqinCrescendo”, orchestra giovanile di 150 elementi diretta dal maestro Simone Genuini, a cura del Conservatorio di musica “Alfredo Casella” dell’Aquila.

Villa Comunale 14 maggio dalle 9 alle 12 – passeggiata sportiva/amatoriale/culturale in bici per la città con guide cicloturisiche a cura di C.S.I. L’Aquila.