IL GRANDE BEACH VOLLEY TORNA SULLE SPIAGGE DI ROSETO CON IL “BPER TOUR AIBVC”

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Le splendide spiagge di Roseto degli Abruzzi (Teramo) si preparano ad accogliere uno degli eventi sportivi più attesi dell’estate: la terza tappa del Torneo Nazionale Beach Volley “Bper Tour Aibvc”.

Dal 2 al 4 agosto, il Lido Mediterraneo, il Lido Sirenetta e il Lido Lauretta saranno il palcoscenico di sfide emozionanti tra i migliori atleti di beach volley a livello nazionale.

Organizzato dall’Asd Beach Revolution con il supporto di Banca BPER, dell’Amministrazione Comunale di Roseto e di numerosi sponsor locali, il torneo vedrà la partecipazione di quaranta coppie di giocatori e giocatrici che si sfideranno su sei campi da gioco per un montepremi di 5mila euro.

La competizione inizierà venerdì 2 agosto, alle ore 14, con le fasi di qualificazione, per poi culminare domenica 4 agosto, alle ore 16, con le finali maschili e femminili e la cerimonia di premiazione.

Il Torneo Nazionale Beach Volley “BPER TOUR AIBVC” – si legge in una nota – promette un fine settimana di sport, divertimento e passione, confermando ancora una volta Roseto degli Abruzzi come una delle mete preferite per gli eventi sportivi estivi.

La presentazione è avvenuta questa mattina nel corso di una conferenza stampa che ha visto la presenza del vicesindaco Angelo Marcone, della presidente del Consiglio Gabriella Recchiuti, dell’assessore al Turismo Annalisa D’Elpidio, dell’assessore al Patrimonio Gianni Mazzocchetti e, per l’organizzazione, del presidente di Asd Beach Revolution Tiziano Bucci, degli allenatori Marco Monticelli e Francesco Di Carlo e della promoter Tania Paolone.

“Il Bper Italia Beach Tour è evento importante di livello nazionale – ha detto il vicesindaco Marcone – che interesserà anche diverse strutture turistiche della nostra città. Come Amministrazione, fin dalla sua nascita, abbiamo fortemente sostenuto questo torneo perché crediamo molto nella valorizzazione del nostro territorio anche attraverso lo sport e attarverso iniziative come queste che fanno conoscere Roseto in tutta Italia”.

“Ringrazio l’Asd Beach Revolution per aver deciso di organizzare per la terza volta questo importante evento sportivo – ha aggiunto l’assessore D’Elpidio – Un evento in cui crediamo molto anche perché capace di essere un attrattore dal punto di vista turistico. Ringrazio anche tutti gli sponsor che svolgono un ruolo fondamentale nella riuscita di manifestazioni di questo livello e invito tutti ad assistere ad una competizione che valorizzerà ulteriormente le nostre spiagge con il grande sport”.

“Si tratta di un evento molto significativo per l’estate rosetana e che prosegue anche quest’anno il suo percorso di crescita – ha affermato la presidente Recchiuti – Sono sicura che anche questa edizione segnerà un passo in avanti verso il futuro e siamo contenti di poter ospitare nella nostra città la tappa di un torneo così importante. Ringrazio gli organizzatori che lavorano, spesso in silenzio, per portare valore aggiunto al nostro sport e alla nostra promozione”.

“Vogliamo ringraziare il Comune per il sostegno che ogni anno ci concede – ha dichiarato il presidente Bucci – Questo torneo ci permette di confermarci come una delle società di riferimento in Abruzzo nel Beach Volley. Cerchiamo di dare sempre il nostro contributo sia per lo sviluppo sportivo ma anche per lo sviluppo turistico e siamo contenti di essere parte di questo sistema virtuoso”.

“Il Torneo è dedicato sia al beach volley maschile che a quello femminile con la presenza di atleti e atlete di altissimo livello provenienti da tutta Italia – ha aggiunto Monticelli – La competizione è sviluppata su tre giorni con la prima giornata dedicata alle qualifiche. Il giorno successivo prenderà il via il torneo vero e proprio per poi arrivare a domenica con la fase ad eliminazione diretta e con le finali che dovrebbero iniziare intorno alle 16.00”.

“Il Bper Tour ci permette di fare pubblicità allo sport, a Roseto e alla nostra associazione e questo rappresenta un valore aggiunto – ha detto Di Carlo – Stiamo cercando di creare un sistema educativo dedicato allo sport per insegnare ai ragazzi e alle ragazze i suoi valori. Roseto è una città di sport che vede la coesistenza di tantissime discipline diverse da cui noi traiamo ispirazione per arricchire le nostre esperienze da educatori”.

“Voglio ringraziare l’Asd Beach Revolution per questa bella opportunità di crescita personale e professionale – ha concluso Paolone – Ma soprattutto i tantissimi sponsor che ci hanno sostenuto. A quelli che ci hanno supportato negli anni precedenti se ne sono aggiunti tanti altri, segno di quanto questo torneo stia crescendo nel corso del tempo. Spero di vedere tanta gente sugli spalti per assistere a questo magnifico torneo”.