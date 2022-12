IL GRUPPO MUSICALE AZI ESCE IL 9 DICEMBRE CON IL SINGOLO “CICATRICE”. POI CI SARA’ UN ALBUM

PESCARA – Formata da Laura(basso/voce), Leonardo(chitarre) e Marco(batteria) la band Azi affronta gli ultimi due anni nell’unico modo che gli permette di sopravvivere, chiudendosi in sala prove per perfezionare i brani già scritti, ed iniziare la stesura di nuovi brani. Da questa mole di lavoro nascono le canzoni che andranno a comporre il loro primo album, previsto per l’inizio del 2023, e questo primo singolo rappresenta la band alla perfezione. Il pezzo “Cicatrice” che esce il 9 dicembre, gioca sulla contrapposizione fra un sound scanzonato ed un testo molto personale ed intimo, che è una sorta di bilancio di un rapporto personale profondo.

“Cicatrice” si inserisce perfettamente nel panorama Indie-rock, unendo radici, musicali, solide alla freschezza che solo dei ragazzi così giovani possono dare, esorcizzando il dolore delle ferite lasciate dalla vita, dai rapporti personali, e da un periodo che ha sconvolto tutto e tutti grazie allo sguardo rivolto sempre al futuro.

Il brano ruota attorno ad una melodia trascinante che cattura subito l’attenzione lasciando spazio al fraseggio di chitarra che a tratti sembra duettare con la voce, creando atmosfere davvero interessanti. Realizzato con la collaborazione di Paolo Ojetti (già Tiromancino, ndr), Cicatrice sarà supportato a breve da un video-clip, ed è distribuito da Stage One