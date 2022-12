Il GUERRIERO DI CAPESTRANO: TRA INDAGINI SCIENTIFICHE E PROPOSTE NARRATIVE, CONVEGNO A CHIETI

L’AQUILA – Il Guerriero di Capestrano: tra indagini scientifiche e proposte narrative: questo il titolo del convegno che si terrà venerdì 9 dicembre presso il Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo, Villa Frigerj a Chieti, a partire dalle 15.0, a cura della Direzione Regionale Musei Abruzzo, Università D’Annunzio e Italia Nostra.

L’incontro nasce da un’iniziativa di collaborazione fra istituti e luoghi della cultura diversi per offrire al pubblico una riflessione nuova e aggiornata intorno all’immagine del Guerriero di Capestrano, simbolo dello spirito delle culture italiche anche a livello internazionale.

Il Guerriero sarà al centro della presentazione di studi tradizionali e di nuova generazione, che vedono coinvolti la Direzione regionale e l’Università in un progetto comune per approfondire temi e interrogativi ancora aperti.

L’incontro prevede la partecipazione di specialisti del settore accanto ad autori che si sono cimentati sul tema dei guerrieri nella narrativa contemporanea.

Dal rinvenimento del Guerriero e dei guerrieri affini, ai dettagli delle rappresentazioni scultoree e figurate, ai guerrieri onorati nelle sepolture del territorio, alle caratteristiche dell’ambiente e ai suoi riflessi nella conservazione di capolavori simili: sono alcuni dei temi che saranno affrontati nella prima parte dell’incontro. La seconda parte sarà dedicata ai guerrieri nella narrativa e alle immagini di combattenti in epoche storiche diverse così come immaginate dai rispettivi autori. Con l’occasione sarà inoltre proposto, a cura dell’Associazione Nazionale Italia Nostra, un premio per la narrativa dedicato al soggetto del Guerriero.

PROGRAMMA

15.00 Saluti d’apertura

15.1 0Valentina Belfiore (DRM Abruzzo) Il sonno del Guerriero. Fra immagine e gestualità nelle sculture arcaiche

15.30 Vincenzo D’Ercole, Silvano Agostini, Oliva Menozzi (Università G. d’Annunzio) Il progetto ARS: Arte, Archeometria e la falsa storia di un vero Guerriero

15.50 LuigiCapasso (Museo Universitario) Il Guerriero di Capestrano fra antropologia, paleopatologia ed arte

16.10 Francesco Stoppa, Francesca Falcone (Università G. d’Annunzio): Dottorato di ricerca EEH Earthquake and Environmental Hazards (Università degli Studi G. d’Annunzio), DATA- – U.D’A ANALYTICAL HIGH-TECH, Laboratorio di caratterizzazione dei materiali, “Mappatura e misurazione del rischio

sismico per le collezioni museali e dell’edificio di Villa Frigerj”

16,30 DISCUSSIONE

17.15 Prima dell’opera d’arte Psiconauta. Ologramma dell’artista Vito Bucciarelli

17.30 Massimo Pamio (direttore del Museo della Lettera d’Amore) “Piccolo poema in forma di luoghi. Letture di pagine narrative”

Italia Nostra: Promozione del Premio Nazionale di narrativa “Io sono il Guerriero”

17.50 Nicola Mastronardi, Il Guerriero immaginato. L’assenza del mito italico

18.10 Nicola Antonucci, Presentazione del romanzo La chiave dei tre Abruzzi

18,30 DISCUSSIONE

19,00 Considerazioni finali