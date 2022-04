IL LAVORO IN ABRUZZO: CONFERENZA STAMPA CENTROSINISTRA IN REGIONE, LA DIRETTA

L’AQUILA – Diretta della conferenza stampa sul lavoro, alle ore 11 nella Sala Fabiani del Consiglio Regionale a L’Aquila da parte dei gruppi consiliari di centrosinistra. In occasione del Primo Maggio, i consiglieri del Pd, Legnini Presidente, Abruzzo in Comune e Gruppo Misto faranno il punto sulla situazione in Abruzzo e sulle azioni possibili per affrontarla.

Dati, analisi e proposte, saranno illustrati da Silvio Paolucci, Dino Pepe, Pierpaolo Pietrucci, Antonio Blasioli, Americo Di Benedetto, Marianna Scoccia e Sandro Mariani, alla luce del lavoro messo in cantiere dai gruppi e di quello espresso dal centrodestra nei tre anni di governo della Regione Abruzzo.