IL LICEO VITRUVIO DI AVEZZANO TRIONFA NELLA FASE PROVINCIALE DEL “TROFEO SCACCHI SCUOLA”

AVEZZANO – Il Liceo Scientifico “Vitruvio” di Avezzano (L’Aquila) conquista il primo posto alla Fase Provinciale dei Campionati Studenteschi di Scacchi/ Trofeo Scacchi Scuola che si è svolto venerdì 22 marzo all’Aquila. Grande soddisfazione per la prof.ssa Emi Di Stefano che porta avanti ormai da anni la promozione, a scuola, degli sport della mente che aiutano lo sviluppo del pensiero laterale, fondamentale per acquisire la trasversalità delle competenze.

Orgoglio e soddisfazione esprime anche la Dirigente Scolastica, prof.ssa Nicolina Tania Ulisse, congratulandosi con gli studenti in gara per aver conquistato brillantemente la medaglia d’oro in tutte le categorie. Di seguito i componenti delle diverse squadre: Squadra Juniores maschile: Edoardo Falbo, Riccardo Olivieri, Luigi Coletti, Stefano Monaco, Emanuele Lucci.

Squadra Juniores femminile: Giulia Assetta, Marianna Rosati, Giulia Maria Colautti, Rania El Baghazaoui – Squadra Allieve: Eleonora Valentini, Giada Rossi, Rachele Bencivenga, Lucrezia Di Fabio – Squadra Allievi: Victor De Liquori, Gabriele Pastore, Mario Nasuti, Riccardo Ricci, Alessandro D’Amico e Guido Moretti. Prossimo appuntamento alle Fasi Regionali.