ATRI – Il Lotto premia l’Abruzzo. Nel concorso dell’11 aprile un fortunato giocatore di Atri, in provincia di Teramo, ha messo a segno un 8 Oro da 30 mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 22,5 milioni di euro per un totale di oltre 1,1 miliardi.

Nei giorni scorsi in Abruzzo si erano registrate due importanti vincite a Roseto con 113mila euro e a Fraine nel Chietino con oltre 25mila euro.