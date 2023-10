PESCARA – Lotto premia l’Abruzzo. Nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, vincita importante per un giocatore di Pescara, che ha centrato una vincita da 47.500 euro sulla ruota di Roma. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per circa 7,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 926 milioni in questo 2023.