IL MARE PIU’ BELLO 2023: TRE VELE A ROSETO DEGLI ABRUZZI

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Nuovo riconoscimento per Roseto degli Abruzzi (Teramo) per il suo mare e per la sua accoglienza turistica: arriva da Legambiente e Touring Club, che hanno promosso la città con l’aggiudicazione delle “Tre Vele”.

L’ufficializzazione è arrivata ieri mattina a Roma, presso la sede nazionale di Legambiente, durante la presentazione della ventitreesima edizione de “Il Mare più Bello 2023”, la Guida Blu alle migliori località costiere di mare e di lago di Legambiente e Touring Club Italiano.

La guida passa in rassegna oltre 400 comuni costieri italiani premiando quanti hanno saputo coniugare al meglio territori e luoghi d’eccellenza con coraggiose e innovative strategie di sviluppo sostenibili.

Le Vele sono il vessillo assegnato ai comuni più meritevoli attraverso i dati raccolti da Legambiente.

Un simbolo che testimonia non solo la purezza delle acque ma in generale la qualità ambientale e dei servizi offerti. Un quadro su quanto di buono fanno le amministrazioni locali costiere lungo la nostra penisola per essere all’altezza delle sfide imposte dalla crisi ambientale planetaria.

Nello specifico, Roseto è stata premiata soprattutto per quel che riguarda lo stato di conservazione del territorio e del paesaggio e la qualità dell’accoglienza e la sostenibilità turistica.

“Accogliamo questa notizia con grande soddisfazione – affermano in una nota il sindaco Mario Nugnes e l’assessore Annalisa D’Elpidio – La promozione da due a tre Vele dimostra che il lavoro che stiamo portando avanti, affiancato dall’impegno delle associazioni, degli imprenditori e di tutti i cittadini, sta portando i suoi frutti. Ovviamente, per noi il riconoscimento di Legambiente e Touring Club non rappresenta un punto d’arrivo ma uno stimolo a proseguire il percorso virtuoso che abbiamo intrapreso in tema di accoglienza, ambiente, servizi e promozione turistica”.