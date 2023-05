“IL MARE, PONTE E RISORSA PER LA COMUNITÀ”: A GIUGNO A ROSETO EVENTO CAMERA DI COMMERCIO GRAN SASSO

TERAMO – Dal 23 al 25 giugno a Giulianova e Roseto degli Abruzzi si celebrerà il mare. Tre giorni ideati ed organizzati dalla Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia per rimarcare la rilevante importanza che l’economia del mare riveste nei territori di propria competenza.

L’evento è stato presentato presentato a Teramo, nella sede della Camera di Commercio, dalla presidente dell’ente camerale Antonella Ballone, con il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e in rappresentanza dello Stato Maggiore della Marina Militare, il comandante Stefano Pignotti.

“Vogliamo mettere in risalto la costa teramana -ha detto la presidente Ballone- le sue potenzialità in ambito turistico, commerciale e culturale. Per questa celebrazione della nostra costa abbiamo voluto la presenza della Marina Militare che rappresenta l’eccellenza in ambito marittimo e che saluterà l’Abruzzo in questi tre giorni dedicati al mare” .

La Marina Militare concede il patrocinio all’evento e offrirà alla comunità abruzzese un appuntamento dal valore unico straordinario. Nelle acque antistanti il porto di Giulianova, infatti, la Marina Militare farà arrivare la Nave Alpino e si avrà l’ormeggio dell’imbarcazione a vela “Altair”.

La Nave Alpino è una fregata multimissione, adattabile a diversi ruoli, cosiddetta “dual use” impiegabile, dunque, sia in ambito militare che in ambito di protezione civile, appartenente all’ultima generazione di fregate. Per motivi di pescaggio dovrà restare alla fonda, al largo dunque, ad una distanza che sarà stabilita a seguito di valutazioni tecniche.

L’imbarcazione a vela “Altair”, invece, è un nave da addestramento marinaresco, sotto il Comando Scuole della Marina Militare, e può essere aperta anche ai civili. Convegni, stand istituzionali e commerciali, mostre e momenti celebrativi per una tre giorni che saranno una festa ed una occasione di conoscenza e approfondimento sul tema del mare L’evento con la Marina Militare vuole sottolineare la valenza della costa teramana, anche in collaborazione con la Regione Abruzzo.

“Questo appuntamento ci permetterà di parlare dell’economia del mare, economia molto importante che stiamo sviluppando con stanziamenti e la risposta delle città interessate contribuirà ai benefici sul territorio”, ha detto il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio. “Grazie alla Camera di Commercio e alla Marina Militare – ha proseguito – ci sarà un’occasione rara di poter vedere navi che normalmente sono visibili altrove. Queste iniziative, in un periodo di lancio della stagione estiva, aiutano e incoraggiano gli imprenditori turistici a confidare che le istituzioni creeranno occasioni per portare turismo e più economica che ripaghi i loro sforzi”.

La Marina Militare sarà presente all’evento anche con ulteriori supporti quali la presenza di un conferenziere al convegno sulla portualità e sull’economia del mare, uno stand informativo della Marina dove svolgere attività di divulgazione, l’esibizione della Fanfara Dipartimentale del Comando Interregionale Marittimo Sud.

“Abbiamo deciso di essere presenti a questo evento al fianco della Camera di Commercio perché è una iniziativa importante -ha commentato il comandante Pignotti.-Il centro Adriatico, infatti, è una zona dove la nostra realtà non è nota, e quindi sarà un’occasione per farci conoscere e per la disseminazione della cultura marittima”.

Alla presentazione dell’evento anche i rappresentati delle istituzioni che saranno coinvolte, il Comune di Giulianova, con la presenza dell’assessore al Turismo Marco Di Carlo, il comune di Roseto, con l’assessore al Turismo, Commercio e Sport Annalisa D’Elpidio, il Comandante della Guardia Costiera di Giulianova Alessio Fiorentini, il presidente dell’Ente Porto di Giulianova, Valentino Ferrante, il presidente di Assonautica Teramo, Gloriano Lanciotti e il presidente di Federalberghi Abruzzo e membro di giunta della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia, Giammarco Giovannelli