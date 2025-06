IL MEDICO VASTESE LUCA DI MARCO NOMINATO PROF ASSOCIATO ALLA PRESTIGIOSA UNIVERSITA’ DI BOLOGNA

VASTO- Una notizia che riempie d’orgoglio l’intera comunità vastese: il dott.Luca Di Marco è stato nominato Professore associato di Cardiochirurgia presso l’Università Alma Mater Studiorum di Bologna, una delle più antiche e prestigiose università d’Europa, simbolo di eccellenza nella formazione medica e nella ricerca scientifica.

“Medico chirurgo con una solida esperienza clinica e accademica” scrive il consigliere regionale Francesco Prospero , “Luca Di Marco è attualmente dirigente medico di I livello in Cardiochirurgia presso il Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna, dove si occupa in particolare di chirurgia dell’aorta toracica, chirurgia valvolare e tecniche mininvasive. Con questa nomina prestigiosa, prosegue il suo impegno nella didattica e nella ricerca, formando le future generazioni di specialisti”.

“Il nome Di Marco è da tempo sinonimo di eccellenza in campo medico. Luca è fratello del dott. Marco Di Marco, Primario di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva all’Ospedale di Rimini, e del dott. Massimo Di Marco, Primario di Cardiologia presso l’Ospedale di Pescara. E non possiamo dimenticare il loro padre, il dott. Giuseppe Di Marco, già Primario di Cardiologia dell’Ospedale di Vasto (CH), figura di riferimento per la sanità locale e professionista stimato in tutto l’Abruzzo”.

“Tre fratelli, tre carriere brillanti, e una famiglia profondamente votata alla medicina e al servizio delle persone. Un’eredità costruita con passione, studio, competenza e spirito di sacrificio, che oggi rappresenta un’autentica eccellenza della nostra terra. Ai fratelli Di Marco e alla loro famiglia vanno i più sentiti complimenti: la loro storia è un esempio di dedizione e talento, e un motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità”.