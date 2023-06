“IL MES? UN CAPPIO AL COLLO CHE PUZZA DI TROIKA, VA EVITATO”. BALZANO, “NO ANCHE A BARATTO CON PNRR”

L’AQUILA – “Non so quanto gli italiani siano appassionati a questa storia del Mes, ma è un tema che ci riguarda profondamente. Il Mes è una trappola che puzza di Troika. E non va assolutamente ratificato, perché imporrebbe altre riforme lacrime e sangue come accaduto in Grecia”.

Lo afferma Savino Balzano, sindacalista e saggista classe 1987 che si occupa di diritto del lavoro, autore, tra l’altro, di libri come Contro lo Smart Working (Laterza, 2021) e Pretendi il Lavoro! L’alienazione ai tempi degli algoritmi (Gog, 2019).

“Quello del Meccanismo europeo di stabilità – spiega Balzano – è un tema che ci riguarda profondamente, che riguarda la nostra sovranità democratica e anche quella di altri Paesi. Vi lascio immaginare che cosa possa fare democraticamente un popolo per incidere sul funzionamento di un sistema che è di finanza internazionale, un sistema che serve ad imporre riforme che siano liberali, di flessibilizzazione, di contenimento dei salari, di tagli alle pensioni. A questo serve la Troika (Fondo monetario internazionale, Unione europea e Banca centrale europea, ndr), e il Mes è questa roba qui. Che deve imporre un modello capitalistico e liberale.”.

“Va capito – prosegue il sindacalista e saggista – che stiamo parlando di istituzioni che non sono al servizio dei popoli, ma al servizio della finanza internazionale. È sempre stato così. Quindi se il governo su questo tiene duro, c’è da applaudirlo. Qualora accadesse il contrario, andassero a ratificarlo, ci troveremmo di fronte all’ennesima inversione a ‘u’ da parte del governo”.

“Direi che è ora di smettere di parlare di aiuti alla Grecia – continua – visto che la Grecia non è stata aiutata. La Grecia l’abbiamo aggredita e l’abbiamo ‘sciacallata’ nel momento in cui era in difficoltà. Un motivo in più per vigilare sul Mes, che è un vero e proprio cappio al collo, una Troika travestita da altro”.

“Attenzione anche alla soluzione che prevederebbe il baratto tra la ratifica del Mes e la rivisitazione di alcune regole del Pnrr e del Patto di stabilità – afferma quindi Balzano -, per cui a un certo punto potrebbero dirci di aver fatto la voce grossa a Bruxelles per far cambiare questa e quest’altra virgola del Mes per poterlo finalmente ratificare. Purtroppo, qualche italiano potrebbe credere a questa storiella”.