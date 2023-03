IL MINISTRO DELLA CULTURA CONCEDE IL PATROCINIO ALLA GIOSTRA CAVALLERESCA DI SULMONA 2023

SULMONA – Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha concesso il Patrocinio del Ministero della Cultura per l’edizione 2023 della Giostra Cavalleresca di Sulmona e delle Giostre d’Europa e dei Borghi più belli d’Italia.

Dalla segreteria del Ministero è stata anche confermata la presenza del Sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi che assisterà al corteo storico e alla gara nella giornata del 30 luglio 2023.

“È un riconoscimento memorabile – ha detto il presidente Maurizio Walter Antonini non appena ricevuto la comunicazione ufficiale dal Ministero della Cultura -. Accogliere il Sottosegretario Sgarbi ci permetterà di portare all’attenzione del Governo Italiano la nostra manifestazione e le potenzialità culturali ed enogastronomiche del nostro territorio”.

“L’obiettivo che stiamo portando avanti dalla ripresa post pandemia – ha concluso il presidente Antonini – è quello di crescere in qualità, affiancando alle nostre due Giostre, quella di Sulmona e quella Europea e dei Borghi più belli d’Italia, altre manifestazioni culturali e personaggi di primo piano nell’ambito della cultura e dello spettacolo per conferire sempre più spessore e diffusione a un evento che preserva il patrimonio storico e artistico del territorio, tramandando la tradizione di generazione in generazione”.