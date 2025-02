IL MINISTRO LOCATELLI A PESCARA: “PER LA CURA SONO IMPORTANTI I LUOGHI E LA LORO UMANIZZAZIONE”

PESCARA – “Per la cura e l’assistenza sono importanti i luoghi e la loro umanizzazione. So che qui all’ospedale di Pescara è stato fatto un lavoro eccellente”. Lo ha detto il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, intervenendo questa mattina all’inaugurazione dello spazio “L’isola dei delfini di Noemi”, dedicato all’umanizzazione del reparto di Terapia Sub Intensiva Pediatrica dell’ospedale civile del capoluogo adriatico.

“Bisogna umanizzare i modi, i gesti, le parole e va data la possibilità alle persone, in particolare ai bambini, anche quando hanno una situazione molto complessa dal punto di vista clinico e sanitario, di esprimersi, di poter partire dai loro desideri e di tenere conto che contano, al pari delle cure e delle medicine, anche gli affetti, le relazioni, la dimensione sociale e la possibilità di avere un sorriso e svagarsi quando si è in una situazione cronico-degenerativa molto grave” ha aggiunto il ministro.