L’AQUILA – Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, domani, venerdì 14 aprile, alle ore 10.15, sarà in prefettura a L’Aquila per presenziare al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal prefetto de L’Aquila Cinzia Torraco.

Seguirà, alle ore 11.45 alla presenza della stampa, la sottoscrizione del protocollo d’intesa “Numero Unico di Emergenza Europea” (Nue).