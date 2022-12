IL MINISTRO SCHILLACI ALL’OSPEDALE DI POPOLI: 10 DICEMBRE INAUGURAZIONE CENTRO RIABILITAZIONE COMA

POPOLI – Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, sabato 10 dicembre sarà a Popoli ad inaugurare il primo Centro Regionale del risveglio e di riabilitazione dal coma per pazienti che hanno subìto incidenti, trauma cranici, emorragie cerebrali e rotture di aneurisma cerebrale ecc.

A darne notizia la Asl di Pescara.

Le persone con grave cerebrolesione acquisita (GCA) presentano bisogni complessi clinico-assistenziali, riabilitativi e sociali per rispondere ai quali, in modo appropriato, tempestivo, è necessaria una rete di servizi che garantisca la presa in carico globale e la definizione di un adeguato percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale integrato.

Ulteriori dettagli sulla visita del Ministro della Salute saranno forniti nei prossimi giorni.