IL MINISTRO SCHILLACI: “SANITA’ BEN GESTITA IN ABRUZZO NONOSTANTE L’EMERGENZA CON NUOVE ECCELLENZE”

PESCARA – Non è stato facile gestire la sanità in questi anni, l’Abruzzo l’ha fatto bene, l’ha saputo fare anche e soprattutto grazie alla sinergia che si è creata con gli organi di controllo”.

Lo ha dichiarato il ministro della salute Orazio Schillaci, collegato in videoconferenza, durante il convegno “Il modello Abruzzo per la sanità del futuro” nell’aula magna del presidio ospedaliero di Pescara.

Per il ministro l’Abruzzo “è riuscito a saper gestire l’emergenza”, ma non solo: “è riuscito far nascere anche delle nuove eccellenze nazionali, come il centro specializzato sull’ oculistica a Pescara e il centro di oftalmologia di Chieti”.