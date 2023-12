“IL MIO TERRITORIO. LA MIA MISSIONE”, BOCCHINO (LEGA): OGGI A CHIETI IL CONFRONTO CON I CITTADINI 

CHIETI – “Il mio territorio. La mia missione” è il titolo dell’appuntamento durante il quale anche a Chieti il consigliere regionale della Lega Sabrina Bocchino incontrerà i cittadini per proporre un percorso politico vissuto al fianco dell’Abruzzo e dei cittadini abruzzesi con la coerenza e la consapevolezza di essere stata ed essere sempre dalla stessa parte.

Dopo l’ufficializzazione della candidatura alle elezioni regionali negli eventi di Vasto e Lanciano, Bocchino incontra cittadini, simpatizzanti ed elettori del capoluogo di provincia presso il Gran Caffè Vittoria in corso Marrucino, oggi, giovedì 14 dicembre, a partire dalle ore 18.

All’incontro saranno presenti, tra gli altri, il sottosegretario al ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Luigi D’Eramo, e il commissario provinciale della Lega Abruzzo Maurizio Bucci.

“Sto girando in lungo un largo la nostra importante e produttiva provincia per verificare direttamente dalla gente le problematiche da risolvere e le grandi tematiche ancora da completare – dice Sabrina Bocchino – In questo senso, non poteva mancare un incontro con gli elettori di Chieti, il nostro capoluogo di provincia che nel primo mandato ha ricevuto tante attenzioni dalla Lega e dal centrodestra che governa la Regione”.

“Sono impegnata ad approfondire ulteriormente le varie soluzioni che saranno portate a termine nel prossimo mandato che vedrà, per la prima volta nella storia dell’ente regionale, la Lega e il centrodestra ancora al timone per completare il buon lavoro fatto finora, che ci consente di guardare con fiducia alla storica riconferma alla guida della nostra Regione, e cambiare il volto dell’Abruzzo”.