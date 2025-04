IL “MUSEO DI ARTE URBANA AUMENTATA” APPRODA NEL BORGO DI AIELLI CON 40 OPERE

AIELLI— Dopo aver fatto tappa in città come Firenze, Favara, Diamante e Santa Croce di Magliano, il MAUA Special Edition approda ad Aielli (AQ), il suggestivo borgo montano noto per la sua vocazione artistica e per il profondo legame con le stelle.

Il Museo di Arte Urbana Aumentata (MAUA) si arricchirà di oltre 40 nuove opere digitali in realtà aumentata, create a partire dai murales che impreziosiscono il paese. Aielli, grazie al lavoro svolto dal festival Borgo Universo a partire dal 2017, è oggi un vero museo a cielo aperto, dove arte, astronomia e comunità si intrecciano in modo unico.

Tra le attrazioni principali del borgo, oltre ai murales di street artist nazionali e internazionali, spiccano l’Osservatorio Astronomico, la Torre delle Stelle e i celebri murales che riproducono per intero il testo della Costituzione e di Fontamara.

La tappa MAUA | Aielli nasce dalla collaborazione tra Bepart – impresa culturale ideatrice del progetto – e una rete di partner locali: Borgo Universo, Cooperativa La Maesa, Torre delle Stelle, Pro Loco di Aielli e il Comune di Aielli. Insieme daranno vita a un’iniziativa che coniuga arte, tecnologia e partecipazione attiva.