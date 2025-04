IL NAPOLI SOGNA LO SCUDETTO: CARUSO, “PRONTI PER RITIRO, CON COPPA GRANDE FESTA IN ALTO SANGRO”

CASTEL DI SANGRO – “La macchina organizzativa è già partita, come sempre in tempo, per accogliere la squadra nel migliore dei modi in ogni caso, con ancora maggiore orgoglio nel caso in cui il sogno scudetto diventasse realtà. Sarebbe una grande festa, noi siamo pronti”.

Lo dice ad AbruzzoWeb il sindaco di Castel di Sangro e presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso mentre l’Alto Sangro si prepara al ritiro estivo del Napoli Calcio che con lo sprint del +3 sull’Inter ora si trova “a 4 passi” dallo scudetto.

L’aria di festa è già esplosa con i risultati favorevoli delle ultime partite e, certo, la scalata non è terminata ma intanto in Abruzzo ci si prepara al ritiro che in ogni caso verrà presentato entro fine maggio in una conferenza stampa congiunta con il Trentino dove la squadra guidata da Antonio Conte passerà la prima parte.

“Lo stadio Teofilo Patini ha una portata massima di 7.500 persone – spiega Caruso – Si procederà inoltre con l’allestimento straordinario del Palasport che servirà eventualmente anche ad esporre la Coppa e ad ospitare momenti celebrativi e conferenze”.

L’anno scorso, nei sedici giorni di ritiro, in centomila hanno raggiunto il capoluogo sangrino, per assistere agli allenamenti e alle quattro amichevoli degli azzurri. Un numero più basso dell’anno precedente quando si erano registrate 140mila presenze proprio per l’effetto Coppa.

“Abbiamo già avuto modo di esporla e l’aumento delle presenze in questi casi è significativo – sottolinea – ma i numeri sono sempre importanti in ogni caso. È un momento sportivo che dà tanto al territorio e a tutta la regione in termini di ritorno economico e di immagine, al di là delle considerazioni dei detrattori”.

Quindi il riferimento alle polemiche esplose negli scorsi anni, e che continuano ad animare il dibattito politico in Abruzzo, in merito allo stanziamento, da parte della Regione, di 1,2 milioni di euro l’anno, fino al 2025 rinnovabili per altri 6 anni, per un costo complessivo di oltre 14 milioni di euro, finalizzato alla promozione turistica del territorio attraverso lo sport.

“Chi alimenta questo scontro, evidentemente, non ha capito la portata di questa convenzione – osserva Caruso – agli attacchi strumentali rispondiamo con le migliaia di presenze che ogni anno generano un notevole flusso economico a beneficio delle strutture ricettive sold out, di tutte le attività che vivono nel comprensorio generando turismo e creando movimento nelle aree interne solitamente ‘abbandonate'”.

“Ringraziamo la Regione per aver capito l’entità di quella che è una preziosa opportunità per tutto l’Abruzzo. Ci saremmo aspettati maggiore entusiasmo dai rappresentanti del territorio, ma andiamo avanti per la nostra strada, ci faremo trovare preparati anche quest’anno, pronti ad accogliere squadra e tifosi per un grande momento di sport”, conclude Caruso. (a.c.)