IL NATALE AI TEMPI DEL COVID, CARDINALE PETROCCHI: “OPPORTUNITA’ DI MATURAZIONE CRISTIANA E UMANA”

L’AQUILA – “Un Natale di raccoglimento, che sia per tutti un’opportunità di maturazione dal punto di vista cristiano e umano”.

È uno dei passaggi dell’intervista , nella splendida cornice della chiesa di San Silvestro all’Aquila, al cardinale e arcivescovo metropolita dell’Aquila Giuseppe Petrocchi sul significato del Natale nel drammatico anno segnato dalla pandemia.

“Il tempo della pandemia è certamente una stagione triste – ha detto ai microfoni di AbruzzoWeb -, non solo localmente, ma in senso globale. In queste pagine di storia, dobbiamo leggere alcune lezioni che ci vengono: la prima è che forse dobbiamo essere più consapevoli della nostra vulnerabilità; siamo fragili, anche se spesso siamo rimasti avvolti in una mentalità che spesso ci faceva ritenere quasi inattaccabili, quasi padroni del nostro destino. Dobbiamo invece con umiltà ammettere che siamo deboli: abbiamo bisogno di Dio per diventare noi stessi in modo autentico”.

