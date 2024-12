IL NATALE TRA LA NATURA DEL PARCO SIRENTE VELINO

L’AQUILA – “Tra luminarie, maxi alberi, presepi viventi e attrazioni di ogni genere, il Natale è arrivato con tutta la sua magia”.

È quanto si legge in una nota del Parco Sirente Velino che, di seguito, riportiamo integralmente.

Dal presepe di luci delle Grotte di Stiffe, ai numerosi appuntamenti natalizi di Celano – su tutti il concerto di Silvia Mezzanotte – all’evento ‘Nel cuore del Parco Sirente Velino’, fino agli impianti sciistici di Ovindoli e Campo Felice, pronti ad accogliere turisti da ogni parte d’Italia.

Anche la natura del Parco Sirente Velino si veste di Natale.

Tra scenari suggestivi che iniziano ad imbiancarsi e piccoli centri abitati accesi dalle luminarie installate in occasione delle prossime festività, il territorio del Parco naturale si candida come una delle mete più variegate per trascorrere qualche giornata nel corso di queste festività.

Se in migliaia stanno già arrivando a sciare sulle piste di Ovindoli e Campo Felice, perle del turismo invernale d’Abruzzo e, appunto, del Parco Sirente Velino, approfittando delle prime nevicate e delle rigide temperature che hanno permesso di preparare gli impianti attraverso l’innevamento artificiale, in molti, invece, opteranno per una passeggiata nei borghi, lasciandosi catturare dalla suggestiva atmosfera dei piccoli centri ripopolati nei giorni di festa e dal fascino autentico delle loro tradizioni locali.

Sta registrando un grande successo e numerose visite il Presepe di Luci all’interno delle Grotte di Stiffe, anche questa tra le mete turistiche che non va mai in vacanza, neanche a Natale. Un’attrazione che riempirà le giornate natalizie nel territorio del Parco Sirente Velino, richiamando molti visitatori anche da fuori regione nel territorio di San Demetrio ne’ Vestini.

Visitabile fino al 6 gennaio, l’iniziativa regalerà uno spettacolo incastonato nella natura delle Grotte, in un viaggio magico che intreccia la tradizione millenaria del presepe con la storia e le eccellenze del territorio, illuminato da oltre 50 spettacolari installazioni luminose.

Anche nel paese sede dell’Ente Parco, Rocca di Mezzo, un evento culturale animerà queste settimane di festa. In programma tre appuntamenti nell’ambito dell’iniziativa “Libri in quota”, con tre incontri dedicati alla letteratura .Appuntamento a sabato 28 dicembre, lunedì 30 dicembre e giovedì 2 gennaio 2025, all’interno della sala conferenze Floranet del Parco Sirente Velino. Eventi dedicati agli appassionati di letteratura e agli interessati alle nuove pubblicazioni, che porteranno i partecipanti a scoprire nuovi libri e a incontrare autori per vivere e condividere momenti di riflessione e ispirazione nel cuore del territorio.

Non può mancare Aielli tra le destinazioni sulla lista di queste vacanze. Sono molte le comitive curiose di scoprire il museo marsicano a cielo aperto di street art, reso ancora più magico da qualche fiocco di neve. I vicoli di Aielli, allora, anche per questo Natale saranno pronti ad accogliere i visitatori, a caccia del selfie più colorato tra le stradine riqualificate del “Borgo Universo”.

Nella vicina Celano, inoltre, non mancheranno iniziative ed eventi inseriti nel calendario del Natale 2024. Su tutti, il concerto di Silvia Mezzanotte in programma la sera del 26 dicembre. E proprio tra i due comuni in molti saranno richiamati dalla bellezza selvaggia delle Gole di Aielli-Celano, uno dei Canyon più belli d’Italia. Nonostante le temperature, gli appassionati di storia potranno scegliere di fare un tour ad Alba Fucens, tra le rovine dell’Anfiteatro romano.

Lasciando la Marsica, sono diversi i borghi aquilani e subequani che potranno essere visitati in questo Natale. Molto movimento lo porterà la vicinanza con L’Aquila: il capoluogo di regione brulica di cittadini e visitatori che hanno riempito il centro storico cittadino già negli scorsi weekend, a partire dall’Immacolata. La vicinanza all’Aquila e al comprensorio di Campo Imperatore, richiamerà molti turisti soprattutto da fuori regione.

Tra i comuni del circondario più vivaci, c’è senza dubbio Castelvecchio Subequo: qui gli eventi natalizi sono incominciati martedì 17 dicembre e andranno avanti fino al prossimo 6 gennaio 2025, tra mercatini, tombolate per bambini, Casetta di Babbo Natale e intrattenimento serale.

Insomma, il Parco Sirente Velino è prontissimo per festeggiare il Natale: mancate soltanto voi!