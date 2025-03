IL NEO PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA L’AQUILA E IL SINDACO BIONDI: “LAVORIAMO IN SINTONIA”

L’AQUILA – Potenziare la formazione scolastica degli studenti degli istituti superiori aquilani attivando corsi specifici su innovazione e ricerca, con il coinvolgimento delle piccole e medie imprese della provincia dell’Aquila. Questo uno dei temi al centro dell’incontro che si è svolto ieri, a palazzo Margherita, all’Aquila, tra il presidente di Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno, Ezio Rainaldi, il direttore dell’Associazione, Francesco De Bartolomeis e il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

ùIl primo di una serie di incontri istituzionali programmati dal neo presidente di Confindustria sul territorio per promuovere rapporti di collaborazione e sinergie con gli enti e le istituzioni più rappresentative. “Siamo partiti dal sindaco dell’Aquila, Biondi, per affrontare uno dei temi prioritari sul quale siamo pronti, come Confindustria, a fare la nostra parte”, ha dichiarato Rainaldi, “attivando una potenziale sinergia sulla formazione dei giovani, a partire dagli istituti superiori aquilani. Un progetto in cui, da un lato, l’amministrazione comunale potrebbe intervenire con il supporto logistico degli spazi e dei servizi, e, dall’altro, Confindustria esercitando un ruolo di raccordo tra le maggiori realtà imprenditoriali del territorio per attrarre, raccogliere e dirottare risorse sul tema della formazione”.

Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno sottoporrà, nei prossimi giorni, all’attenzione del Comune anche una serie di proposte sul tema dello sviluppo del territorio. “Iniziative che, in una fase iniziale, discuteremo con l’amministrazione comunale, per poi allargare la platea degli attori coinvolti”, sottolinea Rainaldi, “al centro della discussione ci saranno sicuramente le nostre zone interne e l’esigenza del tessuto imprenditoriale locale di avere a disposizione una rete infrastrutturale e logistica che consenta alle imprese una maggiore competitività sul mercato. Lavoreremo su proposte concrete che riguardano le zone interne dell’Abruzzo e che spaziano dal necessario potenziamento delle infrastrutture, allo sviluppo territoriale fino all’attrazione di nuovi investimenti. Siamo pronti ad una collaborazione che porti risultati concreti per valorizzare le nostre imprese e i giovani talenti, con l’obiettivo di rendere il territorio più attrattivo e competitivo”.

L’incontro con il sindaco dell’Aquila ha aperto per il presidente di Confindustria, Rainaldi, un calendario fitto di appuntamenti con la Regione, la Provincia e i sindaci del territorio, sulla scorta del programma di mandato che punta a un’azione comune per valorizzare il tema economico e generare un circolo virtuoso che sviluppi innovazione e investimenti. “Le aziende necessitano di personale formato”, ha concluso Rainaldi, “l’obiettivo rimane la formazione volta a favorire l’acquisizione e la condivisione di competenze ed esperienze sulle tematiche dello sviluppo d’impresa, che consentano anche ai nostri giovani di restare a lavorare sul territorio. Questo l’obiettivo condiviso con il Comune dell’Aquila, su cui lavoreremo in sinergia”.