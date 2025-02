L’AQUILA – Il Paganica Rugby vince lo scontro diretto col Napoli Afragola.

Il 29 a 24 finale vale i 4 punti che permettono ai rossoneri di scavalcare proprio i partenopei in classifica con due punti di più degli avversari di oggi e sei sulla Primavera Roma che occupa il penultimo posto.

“Quattro punti che valgono oro per la classifica – commenta in una nota coach Rotellini – ma quello che oggi vado a vedere ancor di più è quello che hanno messo i ragazzi in campo. Al netto delle situazioni tecniche con questo campo pesante che ci ha limitato in quello che era il nostro piano di gioco, abbiamo cercato di adattarci a queste condizioni e per larghi tratti della partita siamo riusciti a fare quello che ci eravamo prefissi”.

“Se qualche volta ci siamo complicati la vita è anche merito del Napoli che è venuto qua per fare la sua partita”.

“Con questa prestazione mettiamo la nostra situazione di classifica in una condizione più favorevole e acquistiamo fiducia per il resto del campionato e ribadisco, questa è la cosa veramente più importante per me perché abbiamo dato continuità a livello attitudinale e mentale alla prestazione che abbiamo fatto con la Rugby Roma”.

“La trasferta di Roma è stata quella che ci ha dato una consapevolezza rispetto al nostro gioco e oggi si è continuato su quella strada”.

La partita di oggi è stata combattuta punto a punto ed entrambe le formazioni hanno cercato di vincerla su di un campo pesantissimo. È stato un continuo alternarsi nel punteggio, tanto che il primo tempo era terminato sul 17 a 13 per gli ospiti, ma la tenacia dei giocatori del Paganica ha permesso loro di portarla a casa ribaltando il punteggio nella seconda parte dell’incontro e conservando i 5 punti di vantaggio acquisiti con una trincea di difesa dagli attacchi napoletani negli ultimi minuti della partita anche giocando in 13 per due gialli consecutivi.

Per il Paganica sono andati a segno Stefano Rotellini, 19 punti dal suo piede fra calci e trasformazioni ed il fijano Buli autore di due mete.

Note negative gli infortuni a Soldati, a Federico Liberatore ed allo stesso Buli le cui entità saranno da definire in settimana.

Il campionato osserverà ora un’altra sosta per la partita Italia-Francia del 6 Nazioni, alla ripresa i rossoneri sono attesi dall’impegnativa trasferta in quel di Firenze, squadra attualmente terza in classifica nel girone 4.