L’AQUILA – Decollo in elicottero dall’eliporto del Vaticano alle 8, poi l’atterraggio nello stadio Gran Sasso, in forma privata, alle 8.25, e il trasferimento in auto a Piazza Duomo.

Pubblicato nel bollettino della Santa Sede il programma pastorale della visita di Papa Francesco all’Aquila, domenica 28 agosto, per l’apertura della Porta Santa in occasione della Perdonanza Celestiniana.

In Piazza Duomo il Papa saluterà i familiari delle vittime del terremoto, le autorità ed i cittadini, poi tappa alla Basilica di Santa Maria di Collemaggio per la Santa Messa, l’Angelus trasmesso in mondovisione e l’apertura della Porta Santa.

Nei giorni scorsi sono stati esaminati tutti gli aspetti della cornice di sicurezza nel corso della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Cinzia Torraco.

All’incontro hanno preso parte l’Arcivescovo Metropolita dell’Aquila, Cardinale Giuseppe Petrocchi; il sindaco, Pierluigi Biondi; il prefetto Angelo De Prisco, direttore dell’Ufficio di collegamento tra le Forze di Polizia impiegate in Vaticano e gli Organi della Santa Sede; Luigi Carnevale, dirigente dell’Ispettorato Generale di P.S. del Vaticano; il vice comandante della Gendarmeria Vaticana, Davide Giulietti; il Vescovo ausiliare Antonio D’Angelo con prelati della Curia; il Questore della provincia dell’Aquila; i Comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza; il delegato dei Vigili del Fuoco; il direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile; il direttore generale della Asl; il responsabile della sicurezza e dirigenti del Comune dell’Aquila ed il coordinatore del Comitato Organizzatore Perdonanza 2022, con collaboratori.

IL PROGRAMMA

Ore 8.00 decollo in elicottero dall’eliporto del Vaticano

Ore 8.25 atterraggio nello Stadio Gran Sasso di L’Aquila (in forma privata); trasferimento in auto a Piazza Duomo

Ore 8.45 In piazza Duomo il Santo Padre è accolto dal Card. Giuseppe Petrocchi, Arcivescovo di L’Aquila

Accompagnato dal Card. Petrocchi, il Santo Padre entra in Duomo per una visita privata (la Cattedrale risulta ancora disastrata dopo il terremoto del 2009)

Ore 9.15 Sul sagrato del Duomo:

· Il Santo Padre rivolge un saluto ai Familiari delle Vittime, alle Autorità e ai cittadini presenti in Piazza

Al termine, trasferimento in auto alla Basilica di Santa Maria in Collemaggio

Ore 10.00 Sul Piazzale della Basilica di Collemaggio: Santa Messa

· Omelia

· Angelus

· Rito dell’apertura della Porta Santa

Ore 12.30 Al termine, il Santo Padre si congeda dalle Autorità che Lo hanno accolto; trasferimento in auto allo Stadio Gran Sasso

Ore 12.45 Stadio Gran Sasso: decollo da L’Aquila

Ore 13.15 atterraggio all’eliporto del Vaticano