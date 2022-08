IL PAPA ALL’AQUILA: SERVIZIO SPECIALE DI BUS GRATUITO DELL’AMA SPA

L’AQUILA – In occasione della visita di Papa Francesco, domenica prossima, 28 agosto, all’Aquila, l’Azienda della mobilità, Ama spa, su richiesta dell’amministrazione comunale ha disposto un servizio speciale gratuito di autobus con partenza dai parcheggi individuati dal Comune e che percorrerà il seguente itinerario: Centro commerciale L’Aquilone – Centro commerciale Globo – SS 17 (per parcheggio deposito AMA) – Impianti sportivi di Centi Colella – Tecnopolo d’Abruzzo s.s.17- via Mulino di Pile (per parcheggio piazzale Sandro Pertini) – SS 17 – viale Corrado IV (per parcheggio piazza d’Armi) – viale 25 aprile – Stazione ferroviaria (per parcheggio di via Eusanio Stella) – viale 25 aprile – viale della Croce Rossa – via Alcide De Gasperi – via Ignazio Silone – via D’Ascanio – piazzale Amleto Cencioni– via Panella – via Strinella – Terminal bus di Collemaggio.

Il servizio si snoderà sul medesimo percorso, in senso contrario, al ritorno.

Tra le 5,30 e le 9 del mattino del 28 agosto, dal parcheggio del centro commerciale L’Aquilone è prevista una partenza ogni 10 minuti, mentre dalle 9 alle 16 le partenze saranno scaglionate ogni 20 minuti.

Inoltre, il servizio di linea subirà le seguenti modifiche da inizio turno fino alle ore 14,00: M1TF: capolinea presso Piazzale Cencioni – non raggiunge il terminal; M2UF: capolinea presso Piazzale Cencioni – non raggiunge il terminal; M5F: capolinea presso Piazzale Cencioni – raggiunge solo Gignano e Polveriera; M6F: capolinea presso Piazzale Cencioni – non raggiunge il terminal; M11F: capolinea presso Piazzale Cencioni – transita per Polveriera, e da Roio Colle per: Mausonia-Polveriera-Piazzale Cencioni, senza percorrere via XX Settembre; M14F: capolinea presso Piazzale Cencioni – non raggiunge il terminal; M15F: capolinea presso Piazzale Cencioni – non raggiunge il terminal; M16F: capolinea presso Piazzale Cencioni – transita per Polveriera sia all’andata che al ritorno (dal bv. Martini).