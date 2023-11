IL PD A BUSSI CON IL CANDIDATO ALLA PRESIDENZA REGIONALE D’AMICO: “SULL’AMBIENTE SI INIZIA DA QUI”

BUSSI SUL TIRINO – “Per quanto concerne le problematiche ambientali che interessano la nostra Regione, è fondamentale cominciare proprio da questo territorio, avviando il prima possibile i lavori di bonifica”: lo ha detto Luciano D’Amico, candidato alla Presidenza della Regione per il Patto per l’Abruzzo, che ha partecipato all’incontro a Bussi sul Tirino (Pescara) promosso dal circolo locale del Partito Democratico.

D’Amico ha proseguito: “A Bussi si incontrano due parchi nazionali e un terzo delle acque regionali, non c’è più tempo da perdere, occorre interloquire col Ministero affinché le scelte finora adottate non comportino ulteriori ritardi, e garantire alla comunità l’intervento tanto atteso”.

Per il consigliere regionale Antonio Blasioli “quello di Bussi è un territorio martoriato, che oltre a soffrire di tutte le criticità proprie delle aree interne, sta subendo un marcato spopolamento conseguente alla perdita di attrattivitá degli ultimi anni, dato che Bussi non è più il polo industriale di un tempo, che rivestiva un ruolo importante non solo per l’Abruzzo ma per l’intero Paese. La perdita di lavoro ha lasciato inoltre in eredità un disastro ambientale che interessa anche altri comuni. Al danno si unisce poi un paradosso, poiché, malgrado Edison, il soggetto inquinatore, si sia dichiarato disponibile a provvedere alla bonifica delle due aree ex 2A e 2B, il ricorso presentato dalla Regione ha di fatto rimescolato le carte, frenando le intenzioni di Edison e allungando notevolmente i tempi della procedura, con chiare ripercussioni sui cittadini. I lavori di bonifica sarebbero dovuti cominciare più di un anno fa, mentre invece ad oggi non è stata neanche sottoscritta la convenzione con la ditta”.

Il segretario del Pd Abruzzo Daniele Marinelli ha detto: “L’evento di oggi, la presenza di Luciano D’Amico a Bussi, sono importanti anche perché sottolineano che il nostro lavoro per il riscatto dell’Abruzzo così mal governato in questi cinque anni passa in modo prioritario per l’impegno sull’ambiente e sulla transizione ecologica”. E’ intervenuto anche il segretario del Pd di Bussi sul Tirino Luigi Moscone.