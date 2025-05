IL PESCARA CALCIO RICORDA LE VITTIME DELL’HEYSEL NEL GIORNO DEL QUARANTENNALE DELLA TRAGEDIA

PESCARA – Nel pieno della preparazione per lo spareggio decisivo contro la Ternana, che potrebbe valere la promozione in Serie B, il Pescara Calcio sceglie di fermarsi un momento per ricordare.

Con un post toccante pubblicato sui propri canali social nella mattinata di oggi, giovedì 29 maggio, il club abruzzese ha commemorato il quarantesimo anniversario della strage dello stadio Heysel, avvenuta il 29 maggio del 1985 a Bruxelles.

Un’immagine nera, una sola parola in bianco – “Heysel” – accompagnata dall’hashtag #NeverForgotten, con in calce i nomi delle 39 vittime che persero la vita quella sera, prima della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool poi vinta dalla squadra italiana.

Un gesto di grande rispetto che ha suscitato l’apprezzamento di tifosi e appassionati di calcio di tutta Italia.