IL PIANETA MALDICENZA 2025: FESTIVAL DI “SAN..LUSTIO” CON LE BAND AQUILANE E AGNESINO D’ORO

L’AQUILA – Sarà il Centro commerciale “L’Aquilone”, nel capoluogo regionale, il teatro della serata di domani, 18 gennaio, nel corso della quale verrà assegnato l’Agnesino d’oro 2025, nel quadro del programma del festival “Il Pianeta maldicenza”, giunto quest’anno alla ventesima edizione.

Di seguito la nota completa.

Il premio, intitolato all’indimenticabile Ludovico Nardecchia, promotore di questa iniziativa per tenere viva la tradizione aquilana di Sant’Agnese della maldicenza intesa come sana critica costruttiva e non basso pettegolezzo, sarà assegnato a una delle band che si esibiranno con brani in dialetto aquilano.

A tale manifestazione anche quest’anno è stato dato il nome di “festival di San… Lustio”, un modo di emulare il festival di Sanremo, calandolo nella realtà nostrana e utilizzando l’idioma popolare che in alcuni casi distorceva il nome dello storico romano Sallustio (la cui statua si trova nella centralissima piazza Palazzo, davanti al Comune, in fase di riparazione), conferendogli un’inesistente santità.

Alla congrega agnesina abbinata alla band vincitrice sarà assegnato il Palio di Sant’Agnese.

Ieri, intanto, Mimmo Locasciulli ha letteralmente incantato il pubblico del teatro dell’Accademia delle Belle Arti. Il noto cantautore, nativo di Penne (Pescara), ha eseguito alcuni brani del suo repertorio e ha tenuto una sorta di “lectio magistralis” con delle vere e proprie ‘frecciate’ alla musica contemporanea in perfetto stile agnesino, cioè con delle espressioni di alto spessore critico senza mai scadere.

Si ricorda che, al Nero Caffè, in corso Vittorio Emanuele 45, è in corso la mostra-concorso “Gli artisti per Sant’Agnese” primo premio intitolato a Luigi Marra. Espongono gli artisti Lucio Capri, Sara Chiaranzelli, Flora Chiaverni, Dulio Chilante, Alessandra D’Antonio, Ernesto Di Nardo, Mirella Di Raffaele, Valeria Ferrarese, Patrizia Giannone, Elena Ianni, Mirella Liberatore, Maria Gabriella Ludovici, Fratellini Margiotta, Svetlana Nikitina, Amelia Palumbo, Franca Pasqualone, Paolo Pietraforte, Elvezio Sfarra, Gianna Tonesi, Mimmo Tunno, Patrizia Vespasiani. Il voto può essere espresso da chiunque fino al 20 gennaio.