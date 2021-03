IL PICCOLO LEO NON CE L’HA FATTA, MUORE NEL GIORNO IN CUI IL FARMACO SALVAVITA DIVENTA GRATUITO

ISCHIA – Il piccolo Leo, bimbo di appena un anno di Forio d’Ischia (Napoli), non ce l’ha fatta: la Sma 1, rara malattia neuromuscolare infantile, se l’è portato via nel giorno in cui i suoi genitori hanno vinto la durissima battaglia per l’accesso gratuito alle cure con cui tentare di salvarlo.

I genitori di Leo – spiega FanPage – si erano battuti per mesi affinché il piccolo potesse avere accesso a cure gratuite: per trattare la Sma 1 si utilizza infatti un farmaco salvavita, lo Zolgensma, considerato tra i più costosi al mondo (circa 2 milioni di euro). Fino ad ora, l’Aifa (l’Agenzia italiana del farmaco) disponeva l’utilizzo gratuito del farmaco soltanto per i bambini che non superassero i 6 mesi di vita o i 13,5 chili di peso: proprio ieri, l’Agenzia del farmaco ha autorizzato l’utilizzo gratuito del farmaco anche per i bambini fino ai 21 chilogrammi di peso.

