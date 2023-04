IL PICKLEBALL SBARCA A L’AQUILA, GIACOMO CROSA OSPITE AL CENTRO NONSOLOPADELAQ DI VIA SCARFOGLIO

L’AQUILA – Prendono forma all’Aquila i primi impianti di pickleball, sport di racchetta che rielabora alcune tecniche e regole del pop tennis che si sta progressivamente diffondendo in Italia: martedì prossimo, 2 maggio, nell’impianto sportivo Nonsolopadelaq in via Edoardo Scarfoglio, un convegno del C.s.a.In.Abruzzo affronterà proprio “Le nuove frontiere dello sport aquilano. Le nuove discipline”.

Parteciperanno Giacomo Crosa, ex altista, giornalista, presidente onorario C.s.a.In. e presidente C.s.a.In. Events, Augusto Frasca, giornalista, saggista e storico italiano dello sport, Vito Colonna, assessore comunale allo Sport e Noemi Tazzi, presidente C.s.a.In. Abruzzo.

Il pickleball ha un particolare legame con l’Abruzzo: a Tocco da Casauria nell’estate 2017 sono stati realizzati i primi tre campi in Italia. Crosa si è mobilitato per diffondere la disciplina esplosa negli Usa durante la pandemia perché tra le poche che era possibile praticare rispettando il distanziamento, con costi inferiori al Padel e che possono facilmente praticare anche i bambini grazie a regole più semplici e racchette più maneggevoli.

Negli ultimi mesi all’Aquila sono stati formati gli istruttori e nell’impianto sportivo nel quartiere Torrione saranno funzionali i nuovi campi, a metà maggio inizierà inoltre un corso di formazione per istruttori ed arbitri di calcio camminato.