“IL PIU’ GRANDE MUSEO DIFFUSO”: FONDAZIONE CARISPAQ E ADSI APRONO 19 DIMORE STORICHE NELL’AQUILANO

L’AQUILA –Domenica 25 maggio torna anche in Abruzzo la Giornata Nazionale promossa dall’Associazione Dimore Storiche Italiane con la partecipazione della Fondazione Carispaq presieduta da Domenico Taglieri.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina a L’Aquila presso la sede della Fondazione Carispaq alla presenza del Consigliere d’Amministrazione della Fondazione, Raffaele Marola, e del presidente ADSI Abruzzo, Giovanni Ciarrocca. Presenti all’incontro l’assessore al turismo del Comune dell’Aquila Ersilia Lancia e la Soprintendente ABAP per le province dell’Aquila e Teramo Cristina Collettini.

In provincia dell’Aquila apriranno le loro porte diciannove dimore: Palazzo de Nardis e Oratorio di Sant’Antonio dei Cavalieri de Nardis: Palazzo Burri Gatti; Palazzo Carli Benedetti; Palazzo Margherita; Palazzo Zuzi; Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d’Ocre; le Cancelle; Palazzo Rustici; Palazzo Camponeschi; Dimora Fortebraccio; Convento San Basilio; Convento Sant’Amico; Palazzo Ciolina; Palazzo Ciarrocca; Palazzo Monaco; Palazzo Pirro; Chiesa Oratorio della S.S. Trinità; Palazzo Vito Massei.

Domenica prossima sarà, quindi, possibile visitare gratuitamente le dimore storiche dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 senza necessità di prenotazione. I visitatori saranno accolti da accompagnatori e guide turistiche che illustreranno la storia e le peculiarità dei luoghi. Per questa XV edizione della Giornata Nazionale si conferma la collaborazione con il Comune dell’Aquila con l’apertura del Cortile di Palazzo Margherita, la novità riguarda la collaborazione con l’Università degli Studi che aprirà due suoi gioielli: Palazzo Camponeschi sede del Rettorato e il Convento di San Basilio. Sempre per la prima volta, sarà aperto, ma solo in mattinata, anche il Monastero Agostiniano di Clausura di Sant’Amico.

In Abruzzo saranno circa trenta le aperture musei, fondazioni private, conventi, palazzi pubblici e giardini per una giornata unica che offre l’opportunità di immergersi nella bellezza senza tempo del patrimonio artistico e culturale privato che anche in Abruzzo rappresenta una risorsa fondamentale per lo sviluppo socio economico.

“Per il quarto anno la Fondazione Carispaq, in qualità di socia dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, ha voluto partecipare all’organizzazione dell’annuale Giornata Nazionale ADSI – ha dichiarato il consigliere della Fondazione Carispaq Raffaele Marola – L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività condotte dalla Fondazione, di promozione dello sviluppo economico della provincia attraverso la valorizzazione turistica dei territori. Un impegno che la Fondazione sta portando avanti da tempo e, da ultimo, con un vasto programma di visite guidate di beni culturali della provincia aquilana finanziate con il Bando Turismo Esperienziale e già fruibili prenotandosi sul portale www.tastefromabruzzo.com. Un sentito ringraziamento va all’ADSI e al Presidente Giovanni Ciarrocca, alla Soprintendente Cristina Collettini, all’Assessore al Turismo del Comune dell’Aquila Ersilia Lancia e al Rettore dell’Università degli studi dell’Aquila per la preziosa collaborazione”.

“La storia e i fili colorati tracciati dalle dimore storiche continuano anche questo anno, intrecciando le memorie del passato con le prospettive e le visioni sul futuro, soprattutto delle nuove generazioni – ha aggiunto il presidente ADSI Abruzzo, Giovanni Ciarrocca – L’occasione è quella della XV Giornata Nazionale ADSI che vede in tutto l’Abruzzo aderire all’apertura gratuita non soltanto il patrimonio culturale privato ma anche Palazzi pubblici e beni religiosi, fondazioni culturali e musei. Un patrimonio artistico e culturale in Abruzzo in parte ancora poco conosciuto, pronto anche in questa occasione a raccontarsi, a mostrarsi grazie ai proprietari e a chi ha aderito. La XV Giornata nazionale ADSI questo anno assume un ulteriore, importante significato, quale esempio di aggregazione per il 2026, anno in cui L’Aquila sarà la Capitale della Cultura italiana. Un sentito ringraziamento va ancora una volta alla Fondazione CARISPAQ sempre vicina alle iniziative della Sezione ADSI Abruzzo, al Comune de L’Aquila, all’ateneo aquilano. L’augurio (auspicio) è quello che il patrimonio culturale abruzzese con questa rinnovata iniziativa, crei soprattutto nei giovani, un profondo senso di appartenenza che poi si riflette nell’abitare civicamente il territorio. Ma anche che sia aggregante, produca entusiasmo e costituisca forza propulsiva, motori di sviluppo, presidi di bellezza e memoria oltre che stimolo e sostenibilità economica e diffusa nell’ intera Regione”.

“La XV Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane rappresenta un momento di straordinario valore culturale e civile per il nostro Paese – continua la Soprintendente Cristina Collettini – Il 25 maggio 2025, il più grande museo diffuso d’Italia riapre simbolicamente le sue porte, offrendo a tutti l’opportunità di riscoprire oltre 450 dimore storiche, tra castelli, rocche, ville, parchi e giardini, testimonianze vive del nostro patrimonio artistico e identitario. In Abruzzo, luoghi straordinari e spesso poco noti si sveleranno ai visitatori, invitandoli a entrare in contatto diretto con la memoria dei territori, con le radici delle comunità e con l’eleganza senza tempo di architetture che hanno attraversato i secoli. La Soprintendenza Belle Arti è lieta di sostenere questa iniziativa, che promuove non solo la tutela, ma anche la valorizzazione e la fruizione consapevole del patrimonio culturale privato, spesso mantenuto con dedizione e senso di responsabilità dai proprietari. Questa giornata ci ricorda che la cultura è un bene comune, un motore di sviluppo sostenibile e un elemento essenziale per la coesione sociale. Rinnoviamo quindi l’invito a partecipare numerosi, per celebrare insieme la bellezza e la storia che rendono l’Italia un riferimento unico nel panorama mondiale”.

“Salutiamo con favore la XV edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche – conclude l’Assessore Ersilia Lancia – e che vedrà anche l’apertura straordinaria e gratuita del Cortile di Palazzo Margherita. Per l’amministrazione comunale si tratta di una importante occasione di promozione e valorizzazione del patrimonio storico e artistico della città, anche in vista del percorso verso L’Aquila Capitale della Cultura 2026. Per questo ci tengo a ringraziare il Presidente di ADSI Giovanni Ciarroca e di e Fondazione Carispaq, Domenico Taglieri, a loro va un senso profondo di gratitudine per l’incessante lavoro compiuto e portato avanti con dedizione a favore dell’Aquila”..

La Giornata Nazionale Dimore Storiche è organizzata in tutto il Paese in collaborazione con l’Associazione Nazionale Case della Memoria, la Federazione Italiana Amici dei Musei (FIDAM) e Federmatrimoni ed Eventi Privati (Federmep) e ha ricevuto il patrocinio di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, di ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani, della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco e del Ministero della Cultura. Media partner dell’evento saranno la TGR e Rai Pubblica Utilità. L’evento è inoltre realizzato con il contributo di Poste Italiane S.p.A.

ELENCO DIMORE STORICHE APERTE IN ABRUZZO

PROVINCIA PESCARA:

Palazzo De Sanctis; Imago Museum; Fondazione Summa; Convento San Panfilo;

PROVINCIA TERAMO:

Villa Rossi

PROVINCIA CHIETI:

Convento Michetti; Palazzo Tilli

PROVINCIA L’AQUILA:

Centro Storico L’Aquila: Oratorio di Sant’Antonio dei cavalieri de Nardis: Palazzo de Nardis; Palazzo Burri Gatti; Palazzo Carli Benedetti; Palazzo Margherita; Palazzo Zuzi; Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d’Ocre; Cancelle; Palazzo Rustici; Palazzo Camponeschi; Dimora Fortebraccio; Convento San Basilio; Convento Sant’Amico; Palazzo Ciolina;

Provincia L’Aquila: Palazzo Ciarrocca; Palazzo Monaco; Palazzo Pirro; Chiesa Oratorio della S.S. Trinità; Palazzo Vito Massei

Per maggiori informazioni visita il sito https://www.associazionedimorestoricheitaliane.it/eventi-dimore/440377/xv-giornata-nazionale-a-d-s-i-