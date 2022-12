“IL PNRR AI RAGGI X”: RAPPORTO DENUNCIA MANCANZA DI TRASPARENZA, “SOLO 7% PROGETTI ON LINE”

ROMA – “Siti istituzionali incompleti, dati che non coincidono o che risalgono all’anno scorso: scoprire quali sono i progetti del Pnrr già approvati è una missione impossibile. Italia Domani, la piattaforma che dovrebbe contenere tutte le informazioni a riguardo, è aggiornata solo fino al 31 dicembre 2021. Su 109 capoluoghi di provincia, solo 18 hanno un’area dedicata al tema sulla homepage del loro sito: per trovare qualche informazione bisogna tentare sui social. La relazione al parlamento sullo stato di attuazione del Piano, del 5 ottobre 2022, parla di ‘circa’ 73.000 progetti, ma di questi solo il 7 per cento è presente anche su Italia Domani”.

E’ il risultato del Rapporto “Il Pnrr ai raggi X”, realizzato da Libera, Gruppo Abele, Common e Lavialibera e presentato in occasione della Giornata internazionale contro la corruzione.

“La rilevazione testimonia, dati alla mano, che lo Stato non garantisce la trasparenza prevista dalle normative”, afferma Leonardo Ferrante, coordinatore della ricerca, che evidenzia che “neppure i siti dei comuni riescono a spiegare in che modo il Pnrr impatterà sul loro territorio”.

Libera evidenzia che le informazioni, pur presenti, sono frammentate e difficili da reperire: solo 18 amministrazioni su 109 hanno, in home page, un qualunque riferimento al Pnrr, “diversa la comunicazione social sul tema, che riguarda ben il 61 per cento delle amministrazioni (67 su 109), ma che resta mero strumento di consenso e non consente un ampio coinvolgimento della cittadinanza nei processi decisionali”.