IL POLICLINICO ABANO SEDE SCUOLE SPECIALIZZAZIONE IN UROLOGIA, GINECOLOGIA E CHIRURGIA UNICAMILLUS

ABANO TERME – Il Policlinico Abano diventa sede delle Scuole di Specializzazione in Urologia, Ginecologia e Chirurgia Generale dell’UniCamillus – Saint Camillus International University of Health and Medical Sciences di Roma.

La struttura aponense, clinica di punta di GOL – Gruppo Ospedaliero Leonardo e presidio ospedaliero della Regione Veneto, avvia dunque la collaborazione con l’ateneo, che si occupa esclusivamente della formazione in Scienze Mediche e Sanitarie, per l’anno accademico 2025-2026, così come previsto dalla convenzione sottoscritta per l’attivazione di 2 posti per l’Urologia, 4 per la Ginecologia e 6 per la Chirurgia Generale.

In ambito urologico il Policlinico Abano – si legge in una nota – vanta una lunga tradizione di cura che può contare su una casistica di rilievo nazionale per il trattamento delle patologie funzionali e oncologiche dell’apparato urinario maschile e femminile, così come nel trattamento delle malattie oncologiche e funzionali dell’apparato riproduttivo femminile e delle problematiche afferenti alla chirurgia generale di stomaco, intestino, colon, fegato, colecisti.

I tre ambiti nel Policlinico Abano possono contare su tecnologie robotiche di ultima generazione, sull’analisi dei casi di neoplasie del Tumor Board, che garantisce un approccio multidisciplinare e indica il percorso tagliato “su misura” per ogni paziente, sui case manager, che gestiscono appuntamenti e visite, e su tempi d’attesa ridotti.

L’avvio dell’anno accademico si apre con la nomina del professor Luigi Schips a direttore della Scuola di Specializzazione in Urologia. Inoltre, alla guida della Scuola di Specializzazione in Ginecologia troviamo la professoressa Barbara Costantini e al vertice della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale la professoressa Anna Caterina Milanetto.

“Per il Policlinico – ha sottolineato Nicola Petruzzi, presidente di GOL – Gruppo Ospedaliero Leonardo – questo rappresenta un momento storico perché la struttura, capofila del nostro network, entra a far parte di un’importante rete formativa nazionale e internazionale. Potremo mettere in comune il nostro patrimonio di conoscenze con quello dell’università e diventare un punto di riferimento per la formazione degli specializzandi. Questa collaborazione consentirà anche di mettere ulteriormente in luce la ricchezza culturale e scientifica e il valore clinico dei nostri professionisti e, grazie alla spinta continua verso le soluzioni di cura più innovative, di offrire, com’è nel nostro Dna e nella nostra tradizione, la migliore presa in carico e le conoscenze più aggiornate ai nostri pazienti. Siamo inoltre onorati di accogliere al Policlinico Abano i docenti di UniCamillus, che rappresentano punti di riferimento d’eccellenza del mondo accademico”.

L’Università

L’Università UniCamillus è un Ateneo Medico Internazionale, fondato a Roma nel 2018. Dal 2023 è presente anche a Venezia, presso l’IRCCS San Camillo, e dal 2024 a Cefalù, presso l’Ospedale Fondazione G. Giglio. Accoglie studenti da oltre 70 Paesi, con una percentuale di provenienze internazionali tra le più alte d’Europa, e forma professionisti sanitari capaci di operare a livello globale. I valori umanitari guidano il modello educativo dell’Ateneo, che integra eccellenza accademica, pratica clinica, ricerca scientifica e impegno sociale, preparando professionisti completi, competenti, empatici e responsabili.

“Siamo particolarmente orgogliosi di questa collaborazione con il Policlinico Abano, realtà sanitaria che condivide con il nostro Ateneo la missione di formare medici e specialisti pronti a rispondere con competenza e innovazione ai bisogni della società. L’attivazione delle Scuole di Specializzazione in Urologia, Ginecologia e Chirurgia Generale rappresenta un’opportunità importante per i nostri giovani, che potranno confrontarsi con professionisti di grande esperienza e con tecnologie d’avanguardia. È indubbiamente un passo significativo verso la costruzione di un network formativo e clinico sempre più solido, capace di coniugare qualità scientifica, ricerca e attenzione al paziente”, ha sottolineato il rettore professor Gianni Profita.

Agevolazioni e opportunità per gli studenti

In base alla convenzione con l’ateneo romano, l’attività didattica inizierà nel mese di novembre. Gol – Gruppo Ospedaliero Leonardo ha pensato ad alcune agevolazioni e opportunità per gli specializzandi che sceglieranno la struttura aponense per le tre Scuole di Specializzazione. “Offriremo loro alloggi a prezzi convenzionati per agevolare la permanenza in città e consentire, da un punto di vista della logistica, la vicinanza alla struttura. Al terzo anno saranno poi programmati periodi di formazione all’estero nei migliori ospedali universitari d’Europa e degli Stati Uniti.