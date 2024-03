L’AQUILA – Il politico di razza, uomo di partito, laureato in Filosofia. L’accademico, ex rettore e con esperienze di gestione di enti regionali.

Anche nella diversità del loro curriculum si fonda la differenza tra i due candidati presidenti alle regionali di oggi, Marco Marsilio, presidente uscente, capo della coalizione di centrodestra, e Luciano D’Amico, a capo del campo largo del centro sinistra.

MARCO MARSILIO

Marco Marsilio è nato a Roma il 17 febbraio 1968. Laureato in Filosofia è impiegato presso un’azienda privata. Ha iniziato l’attività politica partecipando ai movimenti studenteschi e universitari e dal 1996 al 2000 è stato vicepresidente di Azione Giovani, il movimento giovanile di Alleanza Nazionale.

Promotore di molteplici iniziative sociali, ambientali e a difesa della memoria storica e dell’identità del territorio, dal 1993 al 1997 è stato Consigliere della I Circoscrizione Roma (centro storico) di Roma. Ha collaborato al rilancio del mensile Area.

Insieme all’attività politica, ha profuso negli anni il suo impegno in diversi campi legati all’associazionismo culturale, ambientalista e sociale, e al volontariato nazionale e internazionale. Ha fatto parte della commissione “circhi e spettacolo viaggiante” del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, e del consiglio nazionale dell’Aiccre.

E’ stato docente a contratto presso l’Università Link Campus. Consigliere comunale di Roma per tre mandati dal 1997 al 2008, in Campidoglio ha ricoperto i seguenti incarichi: capogruppo di Alleanza Nazionale, membro delle Commissioni Cultura, Urbanistica e della Commissione speciale per Roma Capitale. Alle elezioni politiche del 2008 viene eletto alla Camera dei Deputati, nelle liste del Popolo della Libertà nella circoscrizione Lazio 1.

È stato membro della V Commissione Bilancio, Tesoro e programmazione, dove ha ricoperto la carica di Segretario di commissione. Ha fatto parte anche della Commissione bicamerale per l’attuazione del Federalismo fiscale.

Nel corso della sua attività parlamentare è stato relatore della Legge di Bilancio per il 2011, relatore in commissione sul Decreto di riordino della Croce Rossa e di numerosi altri provvedimenti. È stato inoltre primo firmatario della proposta di legge per l’introduzione delle primarie nella selezione dei candidati alle elezioni.

Nel corso della legislatura si è occupato anche dei seguenti temi: l’obbligo di inserire le impronte digitali nella carta d’identità elettronica per garantire maggiore sicurezza ai cittadini; l’inserimento nel piano energetico nazionale della ricerca e dello sviluppo nel campo del nucleare pulito da fusione; l’indennizzo agli italiani rimpatriati dalla Libia; la tutela del servizio taxi dalle proposte di liberalizzazione; misure di sostegno al trasporto pubblico locale; le risorse per alimentare il Fondo per le case alle giovani coppie istituito dal ministro Giorgia Meloni. Il 21 dicembre 2012 è stato tra i fondatori di Fratelli d’Italia, del quale ha ricoperto l’incarico di vice Tesoriere nazionale e Portavoce della costituente regionale del Lazio.

Alle elezioni politiche del 2013 è stato ricandidato alla Camera, con Fratelli d’Italia nella circoscrizione Lazio 1. Da marzo 2014 è segretario amministrativo di Fratelli d’Italia e dal 2015 è Coordinatore regionale nel Lazio, incarichi lasciati nel 2018. Alle elezioni politiche del 2018 viene eletto al Senato della Repubblica, come capolista di Fratelli d’Italia nella circoscrizione Lazio, da dove si è dimesso a seguito dell’elezione a Presidente della Regione Abruzzo avvenuta il 10 febbraio 2019.

LUCIANO D’AMICO

Nato il 3 gennaio 1960 a Torricella Peligna, un piccolo comune nella provincia di Chieti, Luciano D’Amico cresce in una famiglia di contadini attivi nel piccolo commercio di prodotti per l’agricoltura. Dopo aver completato gli studi universitari con lode in economia e commercio presso l’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti e Pescara, ha intrapreso una carriera in ambito accademico e amministrativo.

Nel 1994, su incarico del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, D’Amico viene nominato responsabile dell’orientamento universitario abruzzese per il triennio seguente.

Durante questo periodo, ha svolto attività di ricerca su temi istituzionali quali l’economia aziendale, il controllo di gestione, la storia della ragioneria e di accounting, pervenendo alla pubblicazione di articoli scientifici e monografie. È associato al comitato di redazione di Management Control per FrancoAngeli Editore.

Membro dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, D’Amico è stato titolare di corsi in discipline aziendalistiche presso l’Università d’Annunzio, l’Università di Teramo, l’Università degli Studi Internazionali di Roma e la Libera Università Mediterranea di Bari.

Ha inoltre collaborato con il nucleo di valutazione dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e dell’Università di Verona. Dopo aver assunto la direzione generale della Fondazione dell’Università di Teramo, è stato eletto rettore del medesimo ateneo dal 2013 al 2018, anno in cui è succeduto da Dino Mastrocola.

In ambito amministrativo, D’Amico ha diretto l’azienda Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi (ARPA), nominato dall’assemblea dei soci il 13 agosto 2014. Durante il suo mandato, l’economista ha guidato il processo di risanamento dei conti dell’azienda in un periodo di transizione culminato, nel 2015, nell’accorpamento alla Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA).

Alle elezioni regionali in Abruzzo del 2019 si candida al consiglio regionale dell’Abruzzo, per la circoscrizione di Teramo nella lista civica “Legnini Presidente” a sostegno del candidato alla presidenza Giovanni Legnini, ex vicepresidente del CSM, risultando tuttavia non eletto.

E’ socio ordinario dell’AIDEA (Accademia Italiana di Economia Aziendale), è socio ordinario e Presidente della SISR (Società Italiana di Storia della Ragioneria), della SIDREA (Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e Economia Aziendale), è membro del Comitato di redazione di Contabilità e Cultura Aziendale, Rirea, Roma, è membro del Comitato scientifico di Management Control, Franco Angeli, Milano.

È stato Presidente dei Corsi di Laurea in Economia e Amministrazione delle Imprese, Economia Aziendale, Economia Bancaria Finanziaria e Assicurativa, presso l’Università degli Studi di Teramo. È stato componente del Nucleo di Valutazione dell’Università G. d’Annunzio nel triennio 1997-1999. È stato componente della Commissione per la Diffusione e Applicazione dei Principi Contabili del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti a partire dal 2004. È stato componente della Commissione nazionale di studio in materia di Project Financing presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti nel 2005/2006. È stato componente della Commissione nazionale di studio in materia di Leasing presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti nel 2005.