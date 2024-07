IL PREFETTO DELL’AQUILA DI VINCENZO IN VISITA ISTITUZIONALE AD ACCIANO

ACCIANO- Lo scorso giovedì 11 luglio il Prefetto dell’Aquila Giancarlo Di Vincenzo si è recato in visita istituzionale ad Acciano dove è stato ricevuto dal Sindaco Fabio Camilli, dal Vicesindaco Valerio Munzi, dal Consigliere comunale e Presidente della Comunità del Parco Sirente-Velino Mario Cercarelli nonché dai Consiglieri comunali Maurizio Scarpone, Michele e Alessandro Di Cola.

Nel corso dell’incontro il Prefetto si è voluto informare sulle attività del territorio, dalla ricostruzione post-sisma ai progetti del PNRR, dalla situazione scolastica alle attività produttive presenti, fino alle azioni in atto e possibili per un ripopolamento dell’area.

Grande apprezzamento per questa visita è stato manifestato dal Sindaco Camilli che ha puntualmente illustrato la situazione locale evidenziando le criticità presenti, in particolare per la mai iniziata ricostruzione delle chiese nonostante i fondi stanziati da anni, e i servizi e le iniziative che l’Amministrazione comunale mette quotidianamente in campo per rendere vivibile e attrattivo il territorio, quali ad esempio il servizio di trasporto scolastico gratuito e la costante cooperazione con i Comuni limitrofi per una più efficace ed efficiente offerta di servizi che sarà ancor meglio realizzata con la prossima istituzione dell’Unione Montana Sirentina.

Alla presenza del Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Sulmona, Maggiore Toni Di Giosia, e del Comandante della Stazione di Castelvecchio Subequo, Maresciallo Riccardo Saracini, il Prefetto Di Vincenzo ha elogiato il ruolo dell’Arma come viva presenza dello Stato nel territorio al servizio di tutti e a presidio della pubblica sicurezza, sottolineando pure l’importanza della partecipazione attiva dei cittadini nella vigilanza del territorio. Un coinvolgimento che può essere fondamentale in questo periodo anche per quanto riguarda la lotta agli incendi boschivi, dalla prevenzione, alla segnalazione di roghi fino all’identificazione dei piromani, a salvaguardia dell’inestimabile ricchezza che sono i boschi specie in un’area protetta come quella del Parco regionale Sirente – Velino.

Agli Amministratori comunali di Acciano che hanno evidenziato l’eccezionalità della visita ufficiale del Prefetto, il dottor Di Vincenzo ha risposto di voler dimostrare concretamente con una serie di incontri sul territorio il suo impegno e la presenza reale dello Stato a favore delle aree più interne della vasta Provincia dell’Aquila: luoghi che meritano la stessa se non una maggiore attenzione rispetto alle città più grandi, specie per le difficoltà che i cittadini qui vivono quotidianamente.