IL PREFETTO DI VINCENZO LASCIA L’AQUILA E DIVENTA NUMERO DUE DELLA POLIZIA, SUBENTRA VITO CUSUMANO

L’AQUILA- Il capoluogo di regione si conferma trampolino di lancio per questori e prefetti. Il prefetto Giancarlo Di Vincenzo è stato infatti nominato vice direttore generale della Pubblica sicurezza,e ora è il numero due della Polizia di Stato. Una carriera che ricorda quelle, per esempio, di Vittorio Rizzi e Franco Gabrielli giunto all’Aquila nel post sisma.

Al suo posto arriva un altro nome di prestigio Vito Cusumano, (nella foto) siciliano, di 65 anni, già commissario di Governo per la provincia di Bolzano. Il dirigente è in servizio nell’Amministrazione dell’Interno dal 1° ottobre 1985 e ha maturato esperienze in tre diverse sedi di Prefettura (Caltanissetta, Alessandria e Venezia) dove, in ognuna di esse, ha ricoperto l’incarico di Vice Prefetto Vicario. Nella sede siciliana ha espletato anche le funzioni di Capo di Gabinetto, occupandosi delle principali problematiche di quel territorio, caratterizzate da tensioni occupazionali, da disagio sociale ed economico nonché da un alto indice di criminalità.

In quello stesso periodo ha vissuto, inoltre, la delicata stagione delle stragi mafiose perpetrate contro valorosi e noti magistrati, che richiesero l’adozione di una articolata cornice di sicurezza agli obiettivi istituzionali nonché di adeguate misure di protezione individuali nei confronti dei magistrati e rappresentanti della società civile esposti a concreto rischio. Durante la sua carriera ha affrontato, oltre a situazioni di ordine e sicurezza pubblica, emergenze di vario genere.

Ha diretto numerosi servizi di Prefettura ed ha svolto anche incarichi commissariali per la gestione straordinaria di Comuni sciolti per cause ordinarie (Tortona) e per infiltrazioni della criminalità organizzata (Gela). Nelle sedi di Caltanissetta e di Alessandria ha coordinato anche le attività demandate al Prefetto, quale Commissario delegato, per il superamento di situazioni emergenziali.

“Apprendiamo con grande soddisfazione della nomina del prefetto Giancarlo di Vincenzo a Vice Direttore Generale della pubblica sicurezza per l’attività di coordinamento e di pianificazione presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, deliberata oggi nel corso del Consiglio dei ministri. Si tratta di un riconoscimento prestigioso e assolutamente meritato per un servitore dello Stato che, negli anni trascorsi alla guida della Prefettura dell’Aquila, ha rappresentato un punto di riferimento saldo e affidabile per le istituzioni e per l’intera comunità cittadina”. Lo dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, a nome dell’amministrazione comunale.

“La nostra città – prosegue il sindaco – in questi anni ha guadagnato non solo un prefetto di grande competenza, ma anche un amico, capace di instaurare un rapporto umano e professionale fatto di ascolto, disponibilità e collaborazione concreta, soprattutto nei momenti più delicati per il territorio. È inevitabile provare dispiacere per il suo trasferimento, ma prevale l’orgoglio per un incarico così rilevante, nella certezza che anche da questa nuova posizione continuerà a sostenere e a guardare con attenzione all’Aquila”.

“Al prefetto Di Vincenzo – conclude Biondi – rivolgiamo i nostri auguri più sinceri per il prosieguo della sua carriera, con l’auspicio di poter continuare a condividere un percorso di vicinanza istituzionale e personale”.