“IL PRESEPE DI CASTELLI SIMBOLO DI RINASCITA”, GEMELLAGGIO TRA UNIVERSITA’ DI TERAMO E LUBIANA

TERAMO – “Questo evento, in un momento così difficile che si sta vivendo con la pandemia, credo possa essere una grande occasione per tutta la comunità di ripartire. Il Presepe monumentale di Castelli è il simbolo di rinascita, a partire per il comune teramano colpito duramente dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 e 2017, e senso di ricostruzione non soltanto strutturale ma anche di sé stessa. Per poter ripartire bisogna mettere insieme tutte le istituzioni e realtà, come ad esempio l’università, da qui infatti il convegno di oggi nel quale Teramo sancisce un gemellaggio con l’Università di Lubiana e di Nova Mesto, in Slovenia. Dunque un’internazionalizzazione fondamentale per la formazione dei nostri giovani, ma non nel senso di fuga di cervelli ma di esperienza e messa a disposizione degli altri dei propri talenti”.

Lo ha affermato il Vescovo di Teramo-Atri, Monsignor Lorenzo Leuzzi, nel corso della diretta trasmessa nel pomeriggio da Abruzzoweb, durante il 5° convegno internazionale online “Teramo Lubiana e Nova Mesto: una collaborazione accademica al servizio di uno sviluppo sostenibile”, di questo pomeriggio e che si inserisce nell’evento principe “Da Castelli a San Pietro: un presepe per (ri)nascere”, organizzato dalla Diocesi stessa e in collaborazione con l’Università degli studi di Teramo.

“Dopo il cammino verso Piazza San Pietro vorremmo realizzare il sogno di una Cittadella della Carità, uno dei progetti a cui la Caritas di Teramo-Atri sta lavorando, luogo per accogliere le persone con difficoltà. Lo scopo è anche quello di favorire la risoluzione di problemi attraverso il coinvolgimento di quelle istituzioni che operano sul piano sociale nel territorio; intervenire quindi non solo in emergenza ma anche per il futuro. Lavoreremo su un grande tema: attenzione verso i bambini e gli adolescenti, questo perché l’esperienza della pandemia, credo porterà difficoltà sulla crescita psicologica”.

Download in PDF©