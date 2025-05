IL PRESIDENTE DEL CONI ABRUZZO CELEBRA L’AFFERMAZIONE DELLA IEZZI NEL GRAN PREMIO DI FOSSA OLIMPICA

L’AQUILA – Il presidente del CONI Abruzzo, Antonello Passacantando, esprime il suo orgoglio e le sue congratulazioni più sincere per l’importante affermazione dell’atleta abruzzese Alessia Iezzi, che ha conquistato la medaglia d’oro al 3° Gran Premio FITAV di Fossa Olimpica, disputato nel rinomato TAV Umbriaverde. Dopo le intense esperienze nella Coppa del Mondo in Perù e Cipro, Iezzi ha saputo trasformare la determinazione in successo, dimostrando ancora una volta il suo straordinario talento e la sua forza di volontà.

“Dopo le due Coppe del mondo del Perù e di Cipro mi sono presa una piccola-grande rivincita,” ha dichiarato l’atleta, celebrando con entusiasmo questo traguardo significativo. Il CONI Abruzzo, attraverso il presidente Passacantando, plaude al prestigioso risultato: “Con enorme soddisfazione salutiamo l’impresa di Alessia Iezzi, non senza trascurare come il suo impegno e la sua dedizione rappresentino un esempio straordinario per tutto il movimento sportivo regionale e nazionale. Questa vittoria rafforza il prestigio del tiro a volo italiano e conferma la continua crescita della disciplina a livello internazionale”.