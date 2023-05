IL PRESIDENTE DELL’ALBANIA DOMANI IN ABRUZZO: LA VISITA SEGUE L’INVITO DELL’ONOREVOLE D’ALFONSO

CHIETI – Su invito dell’on. Luciano D’Alfonso, sabato 27 maggio il Presidente della Repubblica d’Albania, Bajram Begaj, sarà in Abruzzo, precisamente a Chieti e a Villa Badessa di Rosciano.

La prima tappa della visita presidenziale avrà luogo alle ore 11 nella Sala Giunta della Provincia di Chieti. All’incontro saranno presenti – oltre all’on. Luciano D’Alfonso – anche il prefetto di Chieti Mario Della Cioppa, il questore di Chieti Francesco De Cicco, l’assessore regionale Daniele D’Amario, il consigliere regionale Pietro Smargiassi, il sindaco Diego Ferrara, il vicesindaco Paolo De Cesare, il presidente del consiglio comunale Luigi Febo e il delegato del Comune di Tollo Adriatik Ziu, di origine albanese.

Alle ore 11,50 Begaj arriverà nella chiesa di Santa Maria Assunta in piazza Skanderbeg, a Villa Badessa di Rosciano, per un incontro con la comunità albanese presente sul territorio. A portare i saluti istituzionali saranno il sindaco di Rosciano Simone Palozzo, il prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo, l’on. Luciano D’Alfonso in qualità di cittadino albanese, il presidente dell’associazione culturale della comunità arberesh di Villa Badessa Anna Maria Passeri e il presidente dell’associazione albanese “Radici e ali” Silvana Muço Dogani.

Alle ore 12,20 il Presidente Begaj terrà il suo l’intervento, seguito da una visita alla mostra permanente storica ed etno-antropologica della comunità arberesh, con illustrazione di due opere iconografiche. Quindi vi sarà la consegna della cittadinanza onoraria da parte del sindaco di Rosciano e la consegna di doni effettuata dal presidente dell’associazione culturale della comunità arberesh di Villa Badessa. Infine, il brindisi con prodotti tipici della tradizione arberesh.

“Sono contento che il Presidente Begaj abbia accettato il mio invito – commenta l’on. Luciano D’Alfonso – quale segno di amicizia nei confronti della nostra terra d’Abruzzo. Si tratta di un evento concepito e realizzato con la Fondazione Europa Prossima, che ha tra i suoi scopi quello di promuovere il processo di integrazione europea a partire dalla cultura, e con la mia Officina. Voglio anche ringraziare il Comune e la Provincia di Chieti, il Comune di Rosciano e l’associazione culturale di Villa Badessa per l’apporto fattivo. Siamo consapevoli che gli Stati dell’Adriatico costituiscono un sistema relazionale fondamentale inscritto nelle lontane radici elleniche dell’idea di Europa, che deve trovare una nuova espressione nell’attuale processo di costruzione dell’Unione Europea. L’Albania con la sua storia secolare offre un interessante paradigma nel sistema delle relazioni adriatiche, che merita di essere conosciuto e riconosciuto, anche nella consapevolezza dell’importante cammino che questa nazione sta compiendo in vista dell’ingresso nell’Unione Europea”.

