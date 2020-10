IL PRIMO GIN ARTIGIANALE AQUILANO A “CIN GIN” INSIEME A 100 GIN DA TUTTA ITALIA

L’AQUILA – Debutto sul palcoscenico dei gin italiani e internazionali per il 67CENTO, il primo gin artigianale tutto aquilano prodotto con le essenze delle montagne abruzzesi.

Lunedì e martedì prossimo, 12 e 13 ottobre, l’etichetta prodotta da Riccardo Marino, ingegnere gestionale e Tommaso Ciuffetelli Totani, esperto in comunicazione e marketing, sarà infatti presente a “Cin Gin”, il più importante evento del Centro Italia dedicato al mondo dei gin che si tiene a Tortoreto (Teramo) in via del Commercio 1, presso la tensostruttura Lanciotti.

Rivolta al mondo horeca, titolari di ristoranti, cocktail bar, barman e barlady, alla kermesse saranno presenti più di cento etichette di gin prodotte in Italia e all’estero, con esperienze sensoriali utili ai professionisti del settore a riportare nel proprio locale una ventata di novità.

Con uno dei mascheroni della fontana delle 99 Cannelle in etichetta, il 67CENTO per il momento è prodotto in due linee: il Botanical Gin, molto orientato su un gusto erbaceo, a base di santoreggia di montagna, issopo, aghi di pino e tante altre botaniche, e il Foragad Gin, che si ispira a tutte quelle erbe che crescono spontaneamente sulle colline e sulle montagne che circondano la città (sono presenti l’ortica, la rosa canina, la melissa e il finocchietto selvatico).

Nato da un innovativo progetto di collaborazione con il Parco nazionale della Majella, che ha fornito una gamma di essenze di montagna poi ripiantate in un orto botanico alle porte del capoluogo d’Abruzzo, il gin aquilano sarà presentato da Tommaso Ciuffetelli Totani, ospite dell’evento insieme a Oscar Quagliarini, considerato tra i più talentuosi barman d’Europa, Simone Romiti del Gin Giass di Milano, Rachele Giglioni brand ambassador Bombay e Pedro Ferreira del Lisboavini Spirits.

