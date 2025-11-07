“IL PRIMO GIUBILEO DELLA STORIA”: ARRIVA EDIZIONE IN INGLESE DEL LIBRO DI DE NICOLA SU PERDONANZA

ROMA – Un’opera,che racconta l’origine del primo Giubileo della storia istituito da Papa Celestino V, e che “rappresenta un passo importante verso la diffusione internazionale della Perdonanza celestiniana e del suo messaggio di pace universale”.

È stata presentata in Senato, “The First Jubilee in History”, versione in lingua inglese del volume “Il primo Giubileo della storia”, a cura del giornalista e scrittore Angelo De Nicola e pubblicato da One Group Edizioni con il sostegno di Banca del Fucino.

L’iniziativa, promossa dal senatore abruzzese Etelwardo Sigismondi, ha visto la partecipazione, in presenza nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, e in collegamento video, di varie personalità del mondo istituzionale e culturale. Tra questi, anche il senatore Guido Quintino Liris, il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, il cardinale Francesco Coccopalmerio, l’imprenditore e personaggio televisivo Paride Vitale, il presidente di Banca del Fucino Mauro Masi, l’editore Francesca Pompa e il traduttore Lino Del Signore. Ha coordinato i lavori l’assessore al Turismo del Comune dell’Aquila, Ersilia Lancia.

Durante l’iniziativa, la regista Cinzia TH Torrini ha sottolineato “l’importanza di far conoscere al mondo la figura di Celestino V e il suo messaggio di perdono, più attuale che mai: il potere non è un privilegio, ma un servizio”.

Presente anche una delegazione aquilana che sta seguendo da un anno e mezzo il percorso delle presentazioni del libro in tutta Italia, percorso che culminerà a dicembre nella cornice di Madonna di Campiglio (Trento).

Con la traduzione inglese del volume, la Perdonanza e la città dell’Aquila si aprono così a un pubblico globale in vista del 2026, quando L’Aquila sarà Capitale Italiana della Cultura.