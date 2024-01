IL PRIMO NATO A TERAMO SI CHIAMA RICCARDO E PESA 3 CHILI E MEZZO. GLI AUGURI DELL’ASL

TERAMO -Il direttore generale Asl Maurizio Di Giosia e quella sanitario Maurizio Brucchi hanno dato questa mattina gli auguri al primo nato a Teramo e ai suoi genitori. Riccardo Quaranta è nato nella Uoc di Ostetricia e ginecologia del Mazzini il 2 gennaio alle 8,45, pesa 3 chili 435 grammi, dalla mamma Federica Ciarrocchi e dal papà Mirko Quaranta, entrambi teramani. Di Giosia e Brucchi hanno fatto le congratulazioni alla mamma e al piccolo, che godono di ottima salute. “Auguro ogni bene al piccolo Riccardo e ai suoi genitori”, ha commentato il direttore generale, che si è intrattenuto con la mamma.

Sempre in mattinata Di Giosia e Brucchi hanno visitato il bar al pianterreno del Mazzini, che ha riaperto oggi. Il bar, che adesso è gestito dalla Sh Gestioni srl di Chieti, è stato sottoposto, durante il periodo di chiusura, a una radicale ristrutturazione. “Siamo soddisfatti che il bar abbia riaperto e che dunque sia stato ripristinato un servizio per i pazienti e per il personale”, commenta Di Giosia.