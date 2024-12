IL PROFESSORE AQUILANO VILLANTE CONFERMATO ALLA PRESIDENZA DELLA SPACE WEATHER ITALIAN COMUNITY

L’AQUILA – Umberto Villante, docente Emerito dell’Università degli Studi dell’Aquila, è stato prorogato nel ruolo di Presidente della Space Weather Italian Community (SWICo), la società scientifica che si interessa di Fisica del Sole, dello Spazio Interplanetario, delle Relazioni Sole-Terra. La decisione in questo senso è stata assunta all’unanimità nel corso del Terzo Congresso della Società che si è svolto presso l’Agenzia Spaziale Italiana nei giorni scorsi.

Nel prorogare la Presidenza del Prof. Villante, l’Assemblea ha anche confermato l’intero Consiglio Direttivo. In conseguenza della notevole e complessa interdisciplinarità delle tematiche oggetto di studio, tale società scientifica è costituita da oltre duecento ricercatori operanti in diverse Università, nell’Istituto Nazionale di Astrofisica, nell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, nell’Istituto Italiano di Fisica Nucleare, nel Consiglio Nazionale delle Ricerche, nell’Agenzia Spaziale Italiana, in aziende e servizi operanti in tali settori.

Guidata dal Prof. Villante, la struttura direttiva della Space Weather Italian Community manterrà il suo mandato per un ulteriore biennio, fino allo svolgimento dell’importante evento scientifico denominato European Space Weather Week che, nel novembre 2026, radunerà a Firenze la vasta comunità europea di scienziati operanti in tale settore scientifico. Si tratterà di un appuntamento di notevole rilevanza, anche in considerazione dell’impatto tecnologico e economico che l’attività solare determina oggigiorno sulla nostra società, provocando problemi di assetto e funzionamento dei satelliti, disturbi nelle radiocomunicazioni, difficoltà nel controllo del traffico aereo, problemi con il GPS, blackout nella distribuzione dell’energia elettrica, etc.

Sarà l’occasione per fare il punto delle nostre conoscenze sui meccanismi che danno origine alle più rilevanti delle manifestazioni dell’attività solare, sulla loro propagazione nello spazio interplanetario, sul loro impatto sullo spazio circumterrestre, sulla possibilità di limitarne le conseguenze ma anche per discutere di nuove missioni spaziali dedicate a queste ricerche.