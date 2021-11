“IL PROFUMO DI MIO PADRE”: IL DEPUTATO FIANO A L’AQUILA PER PRESENTARE IL SUO LIBRO

L’AQUILA – “Ho invitato il mio collega Deputato Emanuele Fiano a L’Aquila, perché la sua testimonianza di figlio della Shoah venga raccolta dalla nostra comunità. Siamo la città dei 9 Martiri, delle stragi di Onna e Filetto e tanto altro, non lo dimentichiamo mai. Fiano nel suo libro ‘Il profumo di mio padre’ che presenteremo sabato 27, alle ore 17, a L’Aquila presso la libreria Colacchi, si immerge nei ricordi e promuove insieme il valore e l’attualità dell’antifascismo”.

Lo annuncia in una nota la deputata Stefania Pezzopane presenta l’iniziativa “Il valore e l’attualità dell’antifascismo. Il ruolo delle istituzioni”.

“Noi figli dei sopravvissuti alle camere a gas di Birkenau non siamo normali. Lo sa bene la mia amata moglie e lo sanno i miei figli, e forse le mogli di tutti i figli della Shoah e i loro amati figli. Come prima le nostre madri o padri. Noi non abbiamo ascoltato solo parole dolci e tenere dai nostri padri, non solo favole ci è capitato di ascoltare, ma il silenzio impastato di lacrime e urla”.

Fiano scrive così e racconta la sua storia ed il rapporto con suo padre sopravvissuto e prigioniero nel campo di Birkenau.

“L’ impegno di Fiano è fermo da sempre contro i rigurgiti del neofascismo e dell’antisemitismo, e si è concretizzato anche con la presentazione di una specifica proposta di legge. Nedo, è il padre sopravvissuto ai campi di concentramento, Emanuele il figlio che racconta e trae esempio e cerca di trasformare la tragedia in un grande messaggio per le future generazioni”.

“Sarò io ad introdurre, seguiranno i saluti di Francesco Marrelli segretario provinciale della Cgil, Maria Chiara Manola dirigente scolastica, William Giordano segretario Anpi L’Aquila e coordinerà i lavori il giornalista Nello Avellani“, conclude Pezzopane.