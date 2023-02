IL PUNTO SUL CAMPIONATO DI SERIE A DOPO LA 24ESIMA GIORNATA

Il campionato di serie A prosegue il suo cammino per quanto riguarda il girone di ritorno. Durante il mese di marzo verranno disputate solo tre giornate, dato che è in programma l’ultima sosta per gli impegni nazionali del weekend di fine mese, 25 e 26 marzo. Si ripartirà quindi con la 28esima giornata, che ci dirà di più circa lo svolgimento del girone di ritorno, che anche quest’anno si presenta in modalità asimmetrica all’inglese, come era stato già testato lo scorso anno.

Dopo la sosta per le nazionali si gioca ad aprile la 28esima giornata

Il turno del 2 aprile sarà importante, in quanto farà da apripista per un’altra settimana intensa, dato che sono in programma le due semifinali d’andata di Coppa Italia Frecciarossa: Juventus – Inter del 4 aprile e l’inedita sfida tra la Cremonese di Davide Ballardini e la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Se è vero che la Viola non sta disputando una stagione memorabile, per la Fiorentina c’è da capire come terminerà il cammino in Europa per quanto concerne la Conference League. Diverse invece le motivazioni che spingeranno la Cremonese a giocarsi il tutto per tutto in questo doppio confronto contro la Fiorentina. Non è ancora matematica, ma la Cremonese con buone probabilità terminerà la stagione con la retrocessione in serie B. Unica squadra che mostra questa statistica di discontinuità, visto che sia il Monza di Palladino che il Lecce di Marco Baroni, hanno davvero buone possibilità di concludere il campionato in una posizione di salvezza e di permanenza in massima divisione.

La lotta salvezza per il campionato di serie A

Per quanto riguarda la lotta salvezza, la Cremonese è attualmente il fanalino di coda, con la Sampdoria di Stankovic che segue a stretto raggio, mentre il Verona con gli ultimi risultati (4 gare sulle ultime 5) è sempre più vicino ad agganciare la posizione costituita da Spezia e Salernitana. Entrambe queste formazioni hanno cambiato da poco tecnico, con Leonardo Semplici e Paulo Sousa che hanno sostituito rispettivamente Luca Gotti e Davide Nicola. Non del tutto fuori dai giochi relativi alla lotta salvezza sono però il Sassuolo di Alessio Dionisi e nemmeno la Fiorentina di Italiano, che attualmente distano solo 7 e 8 punti dal Verona. Il Lecce, l’Empoli e il Monza, sono invece tre squadre di metà classifica, così come Udinese e Torino, appena fuori dai giochi per quanto riguarda un piazzamento utile per l’Europa. Da stabilire invece è la posizione della Juventus di Allegri, che attualmente occupa il settimo piazzamento, ma che potrebbe recuperare terreno, un po’ per via dei risultati sul campo, un po’ per quanto riguarda il discorso penalizzazione, ancora piuttosto aperto e da valutare. Per quanto riguarda invece la lotta Champions vediamo come vi sia un certo equilibrio per almeno 3 dei quattro posti in palio.

La sfida d’alta classifica per un piazzamento utile in Champions League

Il Napoli come è stato già ampiamente dimostrato, sta facendo un campionato a sé, nonostante i tentativi dell’Inter di Simone Inzaghi di avvicinarsi alla vetta della classifica. Il distacco però appare sostanzioso e comunque per la squadra di Spalletti sarà difficile perdere il suo piazzamento in ottica di Champions League. Restano quindi da stabilire chi saranno le tre squadre ad accedere alla prossima stagione della più importante competizione europea. Inter, Roma, Milan, Lazio e Atalanta. Cinque squadre per tre posti, con le due che restando fuori dalla Champions dovrebbero accedere all’Europa League. C’è poi da capire quale squadra andrà in Conference League e chi invece vincerà la Coppa Italia tra Juventus, Inter, Cremonese e Fiorentina.

Il calendario nel dettaglio per le squadre d’alta classifica del campionato

Ci sono però ancora 13 giornate di campionato da disputare per stabilire la classifica finale e tante sliding door, in termini di scontri diretti validi per le dinamiche del piazzamento finale, oltre che per il discorso legato alle scommesse sportive del campionato di serie A 2022-2023. Lazio-Roma del prossimo 19 marzo è la prima di tante sfide che andranno a caratterizzare questa seconda parte del torneo. Lo stesso potrà dirsi per Atalanta-Roma della 31esima giornata, per Inter – Lazio in scena la 32esima, così come Roma – Milan, Atalanta – Juventus, Roma – Inter e Inter – Atalanta. Un discorso a parte lo meritano poi i big match scudetto per il Napoli di Luciano Spalletti. Il Napoli ha già giocato la gara di ritorno contro la Roma di José Mourinho, ma deve ancora disputare partite come Napoli – Lazio, Napoli – Atalanta, Napoli – Milan e soprattutto la sfida del Maradona contro l’Inter di Inzaghi, che all’andata era riuscita a battere la formazione capolista per 1-0. Si giocherà il prossimo 21 maggio per la 36esima giornata di campionato, ma non sappiamo ancora se questa partita sarà disputata tra la capolista e la seconda forza della stagione o tra i neo campioni d’Italia e la squadra che ha provato a contendere il primato lungo buona parte di questo campionato.