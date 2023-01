“IL REGALO DEL CUORE”: A POGGIO PICENZE RACCOLTA BENEFICENZA PER CANI, PESCA DI NATALE E VIN BRULÈ

POGGIO PICENZE – In occasione della chiusura delle festività natalizie, l’associazione “Il Gigante Buono”, in collaborazione con il Comune di Poggio Picenze (L’Aquila), organizza l’iniziativa “Il Regalo del cuore”, una raccolta di cibo e coperte per cani, da devolvere alle associazioni di volontariato e ai canili del territorio.

L’appuntamento è per venerdì 6 gennaio, dalle 11 alle 20, nella la struttura dell’ex Lavatoio, nei pressi della fontana di San Rocco, su viale della Repubblica.

La raccolta verrà accompagnata da una pesca di beneficenza a tema natalizio, con le creazioni artigianali realizzate da alcune volontarie del paese.

Per festeggiare insieme al nuovo anno sarà offerto dall’associazione vin brulé e cioccolata calda per tutti.

Info: Alice 339 6631493