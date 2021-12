“IL REGALO DEL CUORE”: A POGGIO PICENZE RACCOLTA PER CANI, PESCA DI NATALE E VIN BRULE’

POGGIO PICENZE – In occasione delle festività natalizie, l’associazione “Il Gigante Buono”, in collaborazione con il comune di Poggio Picenze, organizza l’iniziativa “Il Regalo del cuore”, una raccolta di cibo e coperte per cani, da devolvere alle associazioni di volontariato e ai canili del territorio.

L’appuntamento è per sabato 11, dalle 15 alle 20, presso la struttura dell’ex Lavatoio, nei pressi della fontana di San Rocco, su viale della Repubblica.

Si proseguirà nella giornata di domenica, sempre allo stesso orario.

Per entrambi i giorni raccolta verrà accompagnata da una pesca di beneficenza a tema natalizio, con le creazioni artigianali realizzate da alcune volontarie del paese.

Nella serata di domenica, infine, vin brulé per tutti gli avventori.